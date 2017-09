V sobotu se bude uklízet Česko

Pardubicko, Chrudimsko – Dobrovolnické centrum Farní charity Chrudim přijalo podzimní výzvu Ukliďme Česko, ukliďme svět a zve širokou veřejnost, aby se zapojila a společnými silami se pokusila vyčistit co největší plochu v okolí ulice Dr. Milady Horákové.

Patrola vojáků se pytlů neštítila.Foto: 43. výsadkový prapor Chrudim

Podzimní úklid se uskuteční v sobotu 23. září ve 14 hodin odpoledne před areálem Sběrného dvora TS Chrudim. Zapojit se může každý, kdo má chuť pomoci.



PODLE SVÝCH MOŽNOSTÍ

Dobrovolníci si na místě rozdělí rajony, dostanou veškeré informace a vyrazí do vyhrazeného terénu. Konec této akce organizátoři naplánovali v 17 hodin, ale účast po celou dobu není podmínkou.



„Podle počtu účastníků se pustíme do úklidu přilehlých ploch a lesíků. Tímto trochu ulevíme porostům od nepřátelských odpadků před příchodem zimy,“ uvádí organizátorka akce Miroslava Šakarová z Farní charity Chrudim.



Další úklid například v Kutříně. Sraz tu mají dobrovolníci také 23. září v 9 ráno na návsi. Likvidaci sesbíraných odpadků zajistí Obecní úřad Perálec.



Vlastní úklidovou akci pořádá také Základní škola Na rovině v Třebosicích u Pardubic. Do sběru odpadků se místní dobrovolníci pustí v sobotu také od devíti ráno. Do celorepublikové akce se s úklidem začínajícím od devíti ráno přihlásila také Mateřská škola Pardubice-Dubina.

Veškeré informace, kde se úklidové akce konají, jak se do nich přihlásit, nebo jak zorganizovat svou vlastní, lze nalézt na webových stránkách projektu: www.uklidmecesko.cz.

Místo nepřítele objevili skládkuDo úklidové akce odpadků se neplánovaně pustili i vojáci ze 43. výsadkového praporu Chrudim. V lesích na Podhůře aktuálně trénují nováčkové v rámci takzvaného DIVu, neboli doplňujícího intenzivního výcviku, během nějž se učí taktiku a bojový dril výsadkářů.

V pondělí na vojáky čekalo nepříjemné překvapení – v lese, hned u jedné z hlavních cest, objevila patrola velkou černou skládku. Neznámý vandal do lesa odhodil spoustu plastových pytlů plných odpadu. Výsadkáři nelenili, nepořádek posbírali a vyhodili ve městě do kontejnerů.

„Nechápu, jak si někdo může splést krásné lesy na Podhůře se skládkou. Je to krásné místo, které si nenecháme ničit. Dotyčný má velké štěstí, že jsme ho neviděli,“ uvedl za výsadkáře Martin Šromovský a dodává: „Ale v lesích jsme stále. Maskovaní a připravení. Už nám lesy neznečišťujte!“