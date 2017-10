V trenkách vtrhl sousedovi na zahradu. Povalil motorku

Pardubice - Alkohol u muže vyvolal touhu řádit v zahradách ve spodním prádle.

Do zahrádkářské kolonie poblíž Labe spěchali se zapnutou sirénou pardubičtí strážníci krotit zdivočelého muže. Ten ráno v neděli bez varování vtrhl na pozemek svého souseda oděn pouze v trenýrkách a jal se řádit.



"Sousedovi povalil část plotu a poté mu shodil i motocykl. Když byl s tímto hotový, zkoušel se dostat na pozemek dalšího souseda. V tento moment jej už zastihli i strážníci," uvedla mluvčí pardubické městské policie Lucie Klementová.



Šestadvacetiletý muž po sobě nechal spoušť a na mole na břehu Labe pak své svršky. Z dokladů v nich uložených strážníci zjistili, co je zač. Jinak s ním totiž nebyla rozumná domluva.



"Muž byl dezorientovaný a mluvil zmateně. Na obličeji měl několik drobných oděrek, které si způsobil při svém řádění. Strážníci muže zabalili do isotermické fólie a podrobili jej dechové zkoušce. Ta byla s pozitivním výsledkem 1,7 promile alkoholu v dechu. Následovalo přivolání záchranné služby a převoz do nemocnice, odkud po nezbytném ošetření strážníci asistovali zdravotníkům i u převozu muže na záchytnou stanici, kde dotyčný dostal příležitost bezpečně se ze svého hyperaktivního stavu vzpamatovat až do úplného vystřízlivění," dodala Klementová.