Václav Upír Krejčí nabízí Pardubicím atrakci. Orloj

Pardubice – Již několik let nosí komik Václav Upír Krejčí v hlavě nápad pro Pardubice: Perníkový orloj. Pod tímto názvem se skrývá zábavní areál se soutěžemi pro děti i dospělé. Nyní společně s dodavatelem stavby objevil v Pardubicích vhodný pozemek. Leží poblíž Labe, vedle Tyršových sadů, a patří městu.

Václav Upír Krejčí.Foto: archiv Deníku

PODPORA I POCHYBY

„Chceme vytvořit soutěživý, interaktivní areál pro rodiče s dětmi, a to jak pro místní, tak pro turisty a školní výlety z celé České republiky," uvedl Václav Krejčí. Hlavní atrakcí má být mechanický Perníkový orloj. „Věž na hlavní budově bude architektonickým odrazem věže na pardubickém zámku, která je v pozadí za parkem," přiblížil Krejčí.



Vzhled samotného orloje bude ještě dořešen v dalších fázích projektu, ale jeho autoři předkládají několik „mechanických" nápadů: místo hodinových ručiček lopata a koště, dále lopata s ježibabou zajíždějící do pece, veverka na stromě, která vrtí ocáskem, datel, co ťuká do rytmu a pohyblivé loutky Jeníčka a Mařenky.



Kromě této atrakce je na pozemku naplánováno 24 soutěžních stanovišť, na kterých budou děti plnit sportovní i vědomostní úkoly a mohou rozhýbat část orloje. „Pardubice mohou být třetím městem v České republice, které bude mít oficiální profesionální orloj," dodal Krejčí. „Ten nápad se mně osobně velice líbí. Pardubice atrakci potřebují a tato by mohla do města přivést několik desítek tisíc návštěvníků ročně," uvedl pardubický podnikatel Jozef Koprivňanský, jehož firma by se mohla stát dodavatelem stavby Perníkového orloje.



Jaroslav Menšík, starosta prvního městského obvodu, v němž leží pozemek, který byl pro Perníkový orloj vytipován, má o umístění stavby pochybnosti. „O tomto projektu jsem slyšel, ale nejsem s ním seznámen dostatečně. Přesto mám dojem, že do tohoto místa taková věc příliš nepatří," řekl starosta.



Upozornil, že na uvedený prostor se nyní zpracovává dokumentace pro odbor majetku a investic v rámci projektu rekonstrukce letního stadionu. V místě má být tréninková zeleň, zeleň k rekreaci a odstavné plochy.



Náměstkyně primátora Helena Dvořáčková si naopak myslí, že by podobné zařízení mohlo na zmiňovaném pozemku vyrůst. „Podporuji, aby něco v tomto duchu v Pardubicích vzniklo. Společná aktivita pro děti a dospělé, která by přilákala do města návštěvníky, to bych ocenila," řekla k Perníkovému orloji. „Jestliže může na tomto pozemku být zeleň a nějaký domek pro účely údržby Tyršových sadů, pak by tam možná mohlo být i tohle. Pojďme se o tom bavit," dodala Dvořáčková.



INVESTOR CHYBÍ

Vše je však stále v rovině pouhých úvah. Oficiálně totiž město Pardubice ještě nikdo s projektem orloje neoslovil. Zatím totiž nejsou peníze na realizaci. „V současné době hledáme investora, jde o částku přibližně 35 milionů korun," informoval Jozef Koprivňanský.