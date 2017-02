Ve jménu Valentýna tekla krev již v pondělí

Pardubice - Zamilované dvojice netradičně oslavily úterní svátek na transfuzním oddělení Pardubické nemocnice.

Na odběrovém lůžku transfuzního oddělení Pardubické nemocnice se v pondělí dopoledne během akce Valentýnské odběry vystřídalo 69 dárců, dvanáct z nich krev darovalo vůbec poprvé. Velice stylově na akci dorazili ředitel Východočeského divadla Petr Dohnal se svou ženou, herečkou Jindrou Janouškovou.

„V neděli večer jsme se v Praze zúčastnili premiéry muzikálu Ples upírů. V pondělí v sedm hodin ráno jsme pak zavítali na transfuzní oddělení Pardubické nemocnice a darovali krev poprvé společně jako pár," konstatovali oba manželé, jimž se nápad oslovit páry, mladé lidi a zvýšit tak počet prvodárců velmi zamlouvá.

„Je dobře, že taková akce existuje. Rádi jsme ji podpořili. Podobnou jsme před více než deseti lety připravovali i s Východočeským divadlem a od té doby si čas od času necháme pustit žilou," poznamenali Petr Dohnal a Jindra Janoušková. Akce pokračuje ještě ve čtvrtek od 7 do 11 hodin.



Úterní svátek zamilovaných, to jsou obyčejně srdíčka, květiny, pralinky a šperky. Některé dvojice se ale vzaly za ruce, na dárky zapomněly a Valentýna oslavily již v pondělí a smysluplně: společně darovaly krev v Pardubické nemocnici.



Zdejší transfuzní oddělení pořádá Valentýnské odběry již šestým rokem. Cílem je oslovit hlavně dárce z mladé generace, kteří pak budou docházet pravidelně a ještě řadu let.



„Poprvé jsem darovala krev před třemi lety právě na Valentýna a od té doby chodím pravidelně," řekla Mirka Lusková z Pardubic. Vzor měla ve svém tatínkovi, dlouholetém dárci. K této bohulibé činnosti přivedla i svého přítele Martina Vojtěcha. Ten v pondělí absolvoval svůj čtvrtý odběr. Plakát k Valentýnským odběrům připomněl, že je čas darovat krev, Janě Rybenské z Horní Rovně.

„Byla jsem tu před rokem právě na Valentýna, a pak jsem si na dárcovství celý rok nevzpomněla. Až když jsem v práci zahlédla plakát, který zval na tuto akci. Tentokrát ale už přijdu znovu dříve, za čtyři měsíce," slíbila mladá žena. Také ona přivedla na transfuzní stanici i svého přítele Michala. Pro něj to byl úplně první odběr.



To Simona Kánská z Pardubic je už zkušenou dárkyní. „Mám dvacet odběrů. Mohla jsem chodit jen jednou za půl roku kvůli nedostatku železa, ale teď se mi výsledky zlepšily, tak doufám, že budu moci darovat častěji. Je to správná věc," dodala Simona Kánská. Mimořádně bylo pro každého dárce krve v Pardubické nemocnici připraveno i sladké občerstvení z cukrárny a dvě vstupenky na domácí utkání pardubických basketbalistů.



Pondělím Valentýnské odběry neskončily. Zamilované páry, ale i jednotlivci, kteří touží být užiteční, mohou darovat krev na transfuzní stanici Pardubické nemocnice v rámci této akce ještě ve čtvrtek od 7 do 11 hodin. Na odběrové lůžko může ulehnout každý zdravý člověk ve věku mezi 18 a 65 lety. Pro první odběr se doporučuje věk do 60 let a potřebná tělesná hmotnost je nad 50 kilogramů. „K odběru krve je nutné si přinést průkaz totožnosti a kartičku zdravotní pojišťovny. Všechna potřebná vyšetření budou provedena zdarma bezprostředně před odběrem," uvedl Dušan Korel z oddělení komunikace a marketingu Nemocnice Pardubického kraje.