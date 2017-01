Ve městě se „ztrácejí“ kamiony. Chybují navigace, ale i řidiči

Pardubice - Jeden zbloudilý kamion dokáže zkomplikovat dopravu na hodiny, ale i pár dní.

Ztracený kamion v Pardubicích neznamená, že by se zde objevil nějaký místní Bermudský trojúhelník. Většinou to je jen znamení špatně seřízené či použité autonavigace.

POLÁKA VYVEDLI

„Není měsíc, kdy by strážníci neřešili případ řidiče kamionu, který bloudí po Pardubicích, přestože využívá navigaci. Naposledy minulý týden naši strážníci pomáhali řidiči, kterého navigace místo do logistického centra v Semtíně zavedla na náměstíčko do Rosic," uvedla mluvčí pardubických strážníků Lenka Uskobová.



Cizinec nedokázal najít správný směr k požadovanému cíli.



„Hlídka muži z Polska poskytla pomoc a do logistického centra se dostal za doprovodu služebního vozidla městské policie," uvedla Lenka Uskobová.

NÍZKÝ PODJEZD

Problém bývá i s podjezdy železniční trati. Ty jsou v Pardubicích dva. Anenský a na 17. listopadu. Zatímco v Anenském je nad silnicí ještě 4,5 metru místa, v druhém jsou to jen 3,3 metru. A na některé nákladní vozy je to málo. Podjezdem například neprojede ani hasičský žebřík. Hasiči o této pasti ale dobře vědí. Neznalí řidiči však ne.



Výšku podjezdu na 17. listopadu omezuje trolejové vedení. Pro trolejbusy dopravního podniku totiž tento podjezd představuje jedinou cestu do vozovny, a tedy jedinou spojnici, na které závisí všechny linky.

VYPROŠTĚNÍ, VYCOUVÁNÍ

Řidiči, kteří dopravní značení nerespektují, zde pak zpravidla způsobí tři věci: zašpuntují provoz asi tak v polovině města, vyřadí z provozu trolejbusy v širším okolí, protože zkratují vedení, a čeká je velice delikátní manévrování na zpátečku zakončené pokutou od dopravní policie či případná vysoká náhrada škod způsobených na trolejovém vedení.

PLYNOVÉ VEDENÍ

Pardubice pamatují ale i horší případy než kamiony na nepravděpodobných místech či zaseknuté v podjezdu. Například moment, kdy v roce 2010 řidič nákladního vozidla s manipulační rukou vyjel, a zdvižné zařízení zapomněl uvést do přepravní polohy. A zamířil si to přímo do Anenského podjezdu, vedle kterého vede plynové potrubí ve výšce 4,5 metru nad vozovkou.



Trčící mechanická ruka potrubí sice poškodila, ale naštěstí neprotrhla. Více o nehodě si můžete přečíst také najdete ZDE.

POPRASKANÝ MOST

Ještě větší průšvih se pak podařilo způsobit řidiči, který nebral ohled ani na dopravní značení, ani fyzikální zákony a těžký kamion se pokusil dostat přes Rosický most. Stalo se v prosinci roku 2009.



Provoz na Rosickém mostě řídí střídavě semafory. Jednak proto, že je úzký, jednak proto, že jeho avizovaná nosnost jsou pouze 2 tuny. Vydržet musí i desetinásobek – tedy 20 tun. Jenže na něj vjel řidič s 30tunovým kolosem, který po přejetí zjistil, že kamion neprotlačí mezi sloupky na svítkovské straně mostu.



Most proto pro jistotu přejel ještě jednou na zpátečku a na rosickém konci se zdárně zaklínil. Výsledkem byla porušená statika mostu a hrozivě vypadající praskliny. O případu si můžete přečíst také ZDE.

MALÝ, ALE DŮLEŽITÝ

Pokračováním byla třídenní uzávěra mostu, která řidičům v Pardubicích udělala „velikou radost", protože ač jde o nejmenší z pardubických čtyř silničních mostů, pro řadu řidičů i dopravních situací představuje velmi významnou zkratku a dopravní spojení.