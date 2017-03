Ve školách kontrolují radon

Pardubice - Ve školách budou potřeba protiradonová opatření.

Nová kontrolní měření ukážou, jak jsou na tom pardubické školky a školy s radonem. Už v roce 2011 totiž u řady z nich byla naměřena zvýšená koncentrace tohoto plynu, který v určitém množství může způsobovat rakovinu plic.

Měření potrvají až do června v mateřských školách Benešovo náměstí, Černá za Bory, K Polabinám, Lány na Důlku, Luďka Matury, Nemošice, Popkovice, Raisova, Ratolest, Na Třísle, Gebauerova a v základních školách Ohrazenice, Staňkova, Závodu Míru, Družstevní a dále pak v objektech Dětského rehabilitačního centra Lentilka.



„V souvislosti s novým atomovým zákonem, který vešel v platnost od 1. ledna, jsme se v těchto školkách a školách rozhodli provést další kontrolní měření. Po jejich vyhodnocení bude v daných budovách v případě nadlimitních hodnot provedena podrobná diagnostika. Pokud prokáže vyšší objemovou aktivitu radonu, chystáme se zde zavést protiradonová opatření, která budou hrazena ze státního dotačního programu," uvedla náměstkyně primátora odpovědná za územní investice Helena Dvořáčková.

ŠPATNÁ IZOLACE

Příčinou zvýšené objemové aktivity radonu v objektu bývá nejčastěji jeho vyšší koncentrace pod stavbou a špatná izolace. Dochází tak k úniku plynu do dalších částí objektu.

V Pardubicích se kontrolní měření provádějí od roku 2010. Od té doby došlo k montáži odsávacích zařízení hned v několika objektech.



„V mateřských školách Brožíkova, Rumunská a Pospíšilovo náměstí jsme zjistili střední radonový index pozemku, u mateřské školy Odborářů přitom dosáhly naměřené hodnoty středního až vysokého indexu. Proto jsme se rozhodli nainstalovat zde vzduchotechniku, která napomáhá radon odvětrat, provedeno bylo také dodatečné utěsnění instalačních prostupů mezi prvním nadzemním podlažím a kolektorem, včetně odizolování poklopů u vstupů do kolektoru," řekl Jiří Hušek z pardubického magistrátu.



Pardubice mají v rozpočtu na rok 2017 schváleny peníze na protiradonová opatření, která budou instalována v mateřských školách Brožíkova, Rumunská a Pospíšilovo náměstí. Celkem se jedná o částku ve výši 300 tisíc korun, o jejím navýšení radnice jedná.

Co je radon a jak škodí zdraví?

Radon je přírodní radioaktivní plyn. Vzniká postupnou přeměnou uranu, který je v různých množstvích přítomen ve všech materiálech zemské kůry. Radon sám se přeměňuje na další radioaktivní prvky (izotopy polonia, olova a bizmutu), ty se při vdechování zachycují v dýchacích cestách a ozařují je. Odhaduje se, že pokud by lidé žili celý život v budově s koncentrací 400 Bq/m3 (becquerelů na metr kubický), pak u jednoho až dvou lidí ze sta by ozáření z radonu vyvolalo rakovinu plic. S rostoucí koncentrací přitom riziko úměrně roste. Ve starších domech by neměla být průměrná koncentrace radonu vyšší než 400 Bq/m3, u nově postavených domů by měla být nižší než 200 Bq/m3. V České republice je průměrná hodnota ekvivalentní objemové aktivity radonu v budovách kolem 120 Bq/m3. Patříme tak k zemím s nejvyšší koncentrací radonu v bytech na světě. Zdroj: Státní ústav radiační ochrany