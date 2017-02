Vedení městských služeb se učilo jak na odpady. V JAR

Pardubice - Vedení služeb města vyrazilo do Afriky. Prý za zkušenostmi.

Vedení městské společnosti Služby města Pardubic vyrazilo pod vedením ředitelky Ley Tomkové (ANO) do Jihoafrické republiky. Prý na pracovní cestu.Foto: Koláž: DENÍK/Archiv

Vedení Služeb města Pardubic se vypravilo poučit, jak se nakládá s odpady a pečuje o městskou zeleň jinde. Dalo by se říct, že je to běžná praxe. Jenže cílem jejich služební cesty byla Jihoafrická republika, která čistotou zrovna vyhlášená není.

Dvoutýdenní zájezd pro tři osoby byl navíc hrazen z veřejných peněz a vyšel asi na 210 tisíc korun. Přišlo se na něj v podstatě náhodou – jeho účastníci totiž skončili u lékaře kvůli podezření na salmonelu. Na kauzu jako první upozornila TV Prima.

Ředitelka Služeb města Pardubic Lea Tomková, která je zároveň zastupitelkou za ANO, se hájí tím, že se jednalo o ekologicky zaměřený zájezd.



„Jakákoli cesta, která se zabývá problematikou, které se věnujeme, může přinést poučení – ať už v dobrém, nebo ve zlém. Sledovali jsme, jak tam řeší odpady, městské parky a další technické záležitosti. Dozvěděli jsme se samé zajímavé věci," uvedla Tomková.



Co konkrétně se naučili na jihu Afriky, aby to mohli využít v Pardubicích, však Tomková neodpověděla. „To by nebylo překvapení," poznamenala.



Cestu tvrdě kritizuje opozice. „Rozmáhá se nám tady takový nešvar, že se jezdí na výlety za veřejné peníze. Vládnoucí koalice uvedla novinku, že si vlastní práci i sama kontroluje, a takhle to pak dopadá. Jinde je zvykem, že v klíčových městských firmách bývá v dozorčích radách i opozice," uvedl František Brendl (Pardubáci).

Kauzu kolem cesty vedení Služeb města Pardubic do Jihoafrické republiky hodlá řešit i spolustraník Tomkové, primátor Pardubic Martin Charvát.



„Budeme od paní ředitelky požadovat jasné zdůvodnění a aby se obhájila. Chceme znát účel cesty – tedy zda byla oprávněná. Případně budeme

vyžadovat, aby byly dovozeny následky pro lidi, kteří pochybili," konstatoval primátor.



Náměstkyně primátora a oblastní šéfka ANO Helena Dvořáčková situaci nechtěla komentovat. „Hnutí ANO se k tomu nebude vyjadřovat, dokud se nesejdeme," řekla.



Podle Tomkové je důvodem, proč zamířili zrovna do Jihoafrické republiky a ne žádné bližší destinace, která má se správou veřejného prostranství lepší zkušenosti, nabídka od cestovní kanceláře. „Nejeli jsme tam jako soukromé osoby, ale na nabídku cestovní kanceláře, která tam pořádá zájezdy. Právě připravovala cestu zrovna do Jihoafrické republiky," sdělila ředitelka s tím, že vše se uskutečnilo se souhlasem představenstva firmy.



Šéf dozorčí rady Ladislav Koudelka (TOP 09) dokonce pro Primu uvedl, že zájezd byl pro jeho účastníky částečně i odměnou. „Nemyslím si, že ty sumy jsou tak veliké, že by něco takového nemohli podniknout, že by si něco takového nezasloužili," prohlásil Koudelka.



Opozice to však vidí jinak. Podle Brendla celá kauza ukazuje na rostoucí sebevědomí ředitelky Tomkové a členů ANO ve vysokých pozicích. „Paní ředitelka by měla rezignovat nebo být odvolána. Tak by to bylo normální. Svou pozici si ale pojistila kandidaturou za ANO," dodal Brendl.



Jako nepřiměřenou hodnotí cestu i Jan Linhart (Patrioti Pardubic). „Tyto zkušenosti se dají získat jinde, a to v méně vzdálených místech. Je to jen dopad toho, že nás jako opozici koalice nepustila do dalších kontrolních orgánů," řekl.

Lenka Štěpánková