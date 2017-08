Vedle Letního stadionu vyroste nový čtyřhvězdičkový hotel

Pardubice – Krajské město dlouhodobě trápí nedostačující ubytovací kapacity. To by se ale mělo v dohledné době změnit. V prostoru mezi malou hokejovou halou a ulicí U Stadionu má vyrůst hotel.

Rada města Pardubic už schválila zásady prodeje pozemku u Letního stadionu. „Na tento pozemek bude vyhlášena soutěž o investora. Společnost, která nabídne nejvyšší cenu za právo stavby a současně nejvyšší cenu za pozemek, získá právo během šesti let v tomto místě postavit hotel,“ uvedla náměstkyně primátora zodpovědná za územní plánování Helena Dvořáčková.



Město už před zahájením soutěže eviduje dva zájemce o pozemek a následnou stavbu hotelu.



„Oba dva jsou velice zkušení podnikatelé z Pardubic. Jeden z nich je majitelem hotelu Euro a druhý už dlouho podniká ve stavebnictví,“ konstatovala Dvořáčková.

Do soutěže, která bude vyhlášena veřejně, se může přihlásit kdokoliv. Pozemek se však hned nestane majetkem vítěze, zůstane městu. Teprve ve chvíli, kdy bude stavba hotelu dokončena, přepíše město pozemek na majitele hotelu.



„V tom je kouzlo práva stavby, které je pro město výhodné. Máme šanci kontrolovat, že se na pozemku opravdu staví hotel,“ řekla Dvořáčková.



Podle plánů radnice by měl být hotel čtyřhvězdičkový s minimálně padesáti pokoji pro sto hostů.



„Není dále specifikováno, co všechno by měl hotel obsahovat. Jestli bude u hotelu dalších třicet pokojů jako součást ubytovny pro sportovní zařízení, to je na investorovi. My máme pouze stanoveno minimum, které tam být musí,“ doplnila k projektu Dvořáčková. Podle ředitele mezinárodního šachového turnaje Czech Open Jana Mazucha je současná kapacita hotelů v Pardubicích nedostačující zejména v době konání Velké pardubické, Zlaté přilby nebo právě šachového Czech Open.



DOBRÁ POLOHA

„Další čtyřhvězdičkový hotel by se v Pardubicích uživil. Navíc má jednoznačně dobrou polohu. Muselo by se však dořešit parkování, tam by mohl nastat problém,“ uvedl Mazuch.



Právě parkování by mohl vyřešit parkovací dům, i ten je stejně jako hotel součástí návrhu přestavby Letního stadionu a jeho okolí. Není však součástí soutěže, v režii ho má město.



„Parkovací dům v tomto prostoru být musí. V tuto chvíli není jasná forma, vznikne buď přímou investicí města, nebo některé z městských společností,“ řekla Dvořáčková.

Hotel je součástí územní studie z roku 2015, která počítá s přestavbou zchátralého Letního stadionu. Na jeho přestavbě město pracuje. Podle Dvořáčkové má radnice hotovou studii EIA vyhodnocující vliv na životní prostředí a požádalo o územní rozhodnutí. Kdy nový fotbalový stadion vznikne, tak záleží na výsledku územního řízení.



Nový stadion by měl sloužit zejména pardubickému fotbalovému týmu FK Pardubice a na jeho tribuny by se mělo vejít zhruba pět tisíc diváků. Karolína Bulisová, Lada Součková