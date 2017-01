Většině památek v loňském roce vzrostla návštěvnost

Východní Čechy - Památky lákají. Lepší návštěvnost hlásí Svojanov, Slatiňany i Veselý Kopec.

Kunětická horaFoto: DENÍK/Jiří Sejkorap

Většina nejvýznamnějších památek v Pardubickém kraji zažila loni úspěšnou sezonu. Navštívilo je většinou víc lidí než v roce 2015, celkem se návštěvnost státních památek meziročně zvýšila o tři procenta. Trvale rostoucí zájem zaznamenává v posledních letech i hrad Svojanov na Svitavsku, který patří městu Polička.



Svojanov se stal po Souboru lidových staveb Vysočina se známým skanzenem Veselý Kopec a menším skanzenem Betlém v Hlinsku druhou nejnavštěvovanější památkou v regionu. Minulý rok si hrad přišlo prohlédnout 54 696 lidí, o pět procent více než rok předtím.



„Každý rok nám to o trošičku roste. Hrad láká, a to je dobře. Přitom u nás je to ještě ztížené tím, že si k nám lidé musí najít cestu, protože jsme schovaní v lesích, což ale zároveň dodává hradu kouzlo," řekl kastelán Svojanova Miloš Dempír.

ZÁJEM TURISTŮ SE VYROVNAL ROKU 2014

O 14 procent více turistů přišlo minulý rok na zámek Slatiňany, o 16 procent do skanzenů Veselý Kopec a Betlém Hlinsko na Chrudimsku. Podle vedoucí správy Souboru lidových staveb Vysočina Ilony Vojancové se zájem vyrovnal roku 2014.



„Když jsme si dělali analýzu, návštěvnost, co se týče programu, byla standardní, ale došlo k navýšení v běžné všední dny bez akcí. Svoji roli sehrálo samozřejmě počasí, přálo návštěvám typů památek, jako je naše muzeum v přírodě," podotkla Ilona Vojancová. Za vyšším zájmem vidí i skutečnost, že víc Čechů než dříve trávilo dovolenou v tuzemsku.

„KUŇKA" TĚŽILA Z KOSTÝMŮ

Víceméně stejný zůstal zájem o renesanční zámek v Litomyšli zapsaný na seznam UNESCO. Pohoršil si jen hrad Kunětická hora, srovnání s rokem 2015 ale zkresluje fakt, že tehdy dosáhla návštěvnost rekordního čísla 43 548, a to i díky atraktivní výstavě kostýmů z televizního seriálu Arabela, která začala v červenci a trvala do konce září. Počet turistů na Kunětické hoře se vrátil zhruba na úroveň roku 2014, i tak je mírně vyšší než průměr návštěvnosti za posledních sedm let.



Na svůj dřívější ruch zatím čeká hrad Litice na Orlickoústecku. Kvůli narušení zdiva bývalého severního paláce byl téměř celý rok 2015 a část sezony 2016 uzavřen. Minulý rok si jej přišlo prohlédnout 3135 lidí, což není ani třetina počtu v roce 2014.