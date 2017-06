Vilu postavenou na černo v parku zlegalizoval. Teď od ní vyhání lidi míchačkou

Pardubice - Přijdete na veřejné hřiště určené ke sportování, řádně zaplatíte pronájem, ale klid na hraní nemáte, protože majitel sousedního pozemku se vám snaží hru kazit. Argumentací, překážením na hřišti a nakonec hlukem stavební míchačky. Nejde o scénu absurdního divadelního dramatu, ale příběh z pardubického parku Na Špici.

Miloš Holeček na záběru z videa v rozhovoru s jedním z hráčů. Po této rozmluvě o potřebě klidu odešel zapnout míchačku. Foto: Facebook J. Luňáka

Miloš Holeček zde před lety postavil vilu. Bez stavebního povolení a v rozporu s územním plánem. Magistrát města zprvu trval na demolici stavby. Po dvou letech ale v roce 2014 zastupitelé města z nejrůznějších příčin změnili názor a pro vilu schválili změnu územního plánu a vila na svém místě zůstala. Park však prošel kompletní plánovanou rekonstrukcí a vrátila se do něj jak dětská, tak sportovní hřiště. A začaly problémy. Majiteli domu Miloši Holečkovi vadí údajný hluk. Hřiště totiž sousedí s jeho vilou.

Poslední bizardní příběh končí použitím míchačky. Tu se Miloš Holeček rozhodl použít jako zbraň k vyštvání sportovců. "Hřiště jsme si zamluvili asi tejden dopředu a taky jsme zaplatili za pronájem. Asi po půl hodině hry se připotácel pan Holeček, dle mého mírně pod vlivem," okomentoval setkání jeden z účastníků Josef Luňák.

"Začal nám vytýkat, že ten hokejbal hrajeme příliš nahlas, a že si kvůli tomu nemůže v poklidu odpočívat ve svém, teď už legálně postaveném domě. Vysvětlili jsme mu, a musím říci, že ve vší slušnosti, že na hřišti při hokejbale, nebo jiných aktivitách se holt trocha rámusu udělá, a že to k těmto sportům prostě patří," popsal Luňák.

Miloše Holečka ale neodradili a ten ještě chvíli překážel sportovcům ve hře. Ti jej v té době už začali natáčet. Zachytili tak i svérázné řešení, které majitel vily zvolil. Sportovce se rozhodl vystrnadit tím, že na svém pozemku naprázdno zapnul stavební míchačku. Paradoxně si ale příliš nepomohl, protože sportovci se na základě této zkušenosti rozhodli chodit hrát výhradně na toto hřiště a na tuto neděli se rozhodli uspořádat: "Hokejbalovou exhibici na podporu zneužívaných míchaček."

"Mě udivuje, že co je novinářům do toho," reagoval na dotaz Pardubického deníku Miloš Holeček a svou přítomnost na místě popřel. "Nikdy jsem na hřišti nebyl, s nikým jsem nemluvil," popřel nejprve své angažmá v incidentu.

Když byl upozorněn na to, že byl na hřišti natočen, připustil, že možná tedy míchačku pustil. "Nepotřebuji se dívat na žádné video, ale nikoho nevystrnazuju, to je nesmysl, co říkáte. Potřebuji míchat, na mém pozemku se staví. Mám stavební povolení, tak stavím, neděli nedržím," vysvětloval Holeček. Proč však míchačka malty stojí až za plotem vily v co nejblíže hřišti v místě, kde po stavební činnosti není ani památky ale jasné zcela není.

A nejde o ojedinělý incident. Ke konfliktům s uživateli hřiště dochází, strážníci tam na telefonáty od Miloše Holečka vyjíždí opakovaně. "Stížnosti většinou přicházejí v čase, kdy je hřiště řádně užíváno v souladu s provozním řádem," uvádí mluvčí pardubických strážníků Lucie Klementová.

"Několikrát za měsíct městskou policii volám kvůli vulgaritám, které tam zaznívají pravidelně. Takhle nemluví snad ani cigoši a když na to upozorním, tak to někomu vadí? Rozbité okno za šest tisíc mi vadí, házené kameny mi vadí, jehly a flašky od chlastu mi vadí i to, že mi kvůli trampolíně vyhrožují zapálením domu. To hřiště je postavené v rozporu se stavebním plánem, to všichni víte. Vy novináři jste napsali, že mi vadí trampolína. Já poukázal na to, že je to v rozporu s územním plánem a bude se to vyšetřovat padni komu padni," argumentuje dál Miloš Holeček.

Koloběh absurdit tak zřejmě jen tak nekončí. Minulý měsíc už vedení města ustoupilo se záměrem zbudovat v blízkosti hřiště dětskou trampolínu s odkazem na to, že by se stala dalším zdrojem stížností.

Podnikatel Holeček tak zatím se svými výhradami tvrdě narazil pouze jednou a to ve chvíli, kdy dostal po ostřejší výměně názorů po hlavě skateboardem.