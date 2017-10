Vlaků bude možná jezdit méně

Pardubice – Pardubický kraj zvažuje, že od příštího roku omezí provoz na některých železničních tratích. Důvodem je minimální využití některých spojů.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/ Martin Divíšek

Náhradou za zrušené vlaky mají být autobusy. Omezení by se týkalo kromě jiných i tratí 015 Heřmanův Městec – Prachovice a 016 Holice – Borohrádek.



„Na základě podkladů, dodaných dopravcem České dráhy, jsme provedli analýzu efektivnosti využití železniční dopravy na regionálních tratích Pardubického kraje a zjistili jsme, že na těchto úsecích není o tuto dopravu velký zájem,“ vysvětlil krajský radní pro dopravu Michal Kortyš důvody omezení s tím, že by se týkalo pouze pracovních dnů a omezené či zrušené vlakové spoje by nahradily autobusy.



„Starosty obcí, kterých by se omezení mělo týkat, jsme oslovili a nyní čekáme na jejich vyjádření,“ řekl Kortyš a dodal, že k omezení by došlo zhruba v polovině června příštího roku. Ušetřené peníze chce kraj využít k doplnění autobusových linek v dotčených oblastech a k posílení rychlých spojů na tratích, kde cestuje velký počet osob za prací.