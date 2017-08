Voleč hostí o víkendu hasiče. Běží se tu rovnou dva poháry

EXKLUZIVNĚ

Kluž /Z DĚJIŠTĚ BASKETBALOVÉHO ME/ – Vyšlape v Transylvánii východočeskou stopu. Jediným hráčem v reprezentaci, který momentálně nastupuje za nějaký tým z našeho regionu, je pardubický pivot KAMIL ŠVRDLÍK (30 let). Navíc při problémech českého družstva s dlouhými hráči by mohl nasbírat svůj rekordní počet minut na tak významné akci. S nadsázkou se také dá o něm mluvit jako o odborníkovi na rumunský basketbal.