Voliči budou vybírat ze 24 kandidátek

Pardubický kraj – O víkendu budou moci lidé volit do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Volební místnosti budou otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

dnes 08:23

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Voliči budou moci v Pardubickém kraji vybírat z 24 politických stran a hnutí, na lístku vybraného uskupení pak mohou dát preferenční hlas až 4 kandidátům. (las)

Autor: Redakce