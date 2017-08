Vozíčkáři trénují v novém sportovním centru u Přelouče

Pardubice – Elixír mládí. Škoda, že tento nápoj existuje jenom v pohádkách. A to je ještě podpultovým zbožím. Český basketbalista JIŘÍ WELSCH (37 let) by si totiž zasloužil pořádný lok této tekutiny. Jeho vztah k reprezentaci je totiž příkladný. S národním týmem se dlouho nedokázal rozloučit, nicméně po letošním EuroBasketu, který začíná příští týden, dá svému nejcennějšímu dresu sbohem. Nebylo by od věci dát si (mu) na rozloučenou letenku z Kluže do Istanbulu…