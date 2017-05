Východočeské divadlo v úterý naposledy uvede Lháře

Pardubice – S oblíbenou inscenací Lháři se v úterý od 19 hodin rozloučí Východočeské divadlo v Pardubicích. Ta měla premiéru 11. října 2014 a dočkala se 35 repríz.

Anthony Neilson - LhářiFoto: VČD Pardubice

„Na Štědrý večer jsou ve službě dva povedení strážníci, kteří pod dojmem radostných vánočních svátků projeví svou citlivost víc, než by bylo zdrávo. Znemožní jim totiž úspěšné řešení jejich pracovního úkolu – sdělit postarším manželům jednu tragickou zprávu. Když totiž oba pochopí, že by párem mohla zpráva velmi otřást, pokusí se o ohleduplný lidský přístup. Ten se jim ale zvrtne. Namísto toho, aby řekli pravdu, se vymlouvají a velmi ochotně využívají malého nedorozumění. Jenomže jedna malá lež plodí další. A strážníci se do nich zaplétají čím dál víc," uvedl dramaturg Zdeněk Janál.

V hlavních rolích dobrosrdečných policistů Blunta a Gobbela se představí Petr Borovec a Jan Musil, dále hrají Ludmila Mecerodová, Zdeněk Rumpík či Josef Pejchal. Drsnou i dojemnou komedii režíroval Zdeněk Dušek, jenž v Pardubicích uvedl i oceňovaného Richarda III.