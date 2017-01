Východočeské muzeum plánuje devět nových výstav

Pardubice – Devět nových výstav připravuje na letošní rok Východočeské muzeum v Pardubicích. Na své si přijdou milovníci historie, výtvarného umění, her i přírody.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Luboš Jeníček

Od 5. května do 24. září bude v muzeu velká výstava o proměnách životního stylu od první republiky až do konce 80. let 20. století. Představí proměnu interiérů i vybavení domácností, módních stylů odívání a doplňků.

NEDOSTATKOVÉ ZBOŽÍ

„Nostalgický úsměv vzbudí vystavené oblíbené potraviny či věci, kterými si lidé zkrášlovali své domovy," uvedla Kateřina Procházková z Východočeského muzea Pardubice. Jiné reálie budou naopak rozpačitou vzpomínkou na dobu, kdy slova nedostatkové zboží či fronta byla každodenní skutečností.



První letošní novinkou bude expozice Krása z blízka i z daleka připravovaná na březen a duben. Mezinárodní výstava velikonočních kraslic ukáže soudobou kraslicovou tvorbu ze tří slovanských zemí, Bulharska, Slovenska a České republiky. Návštěvníci uvidí způsob zdobení kraslic a na čtyřech stovkách exponátů posoudí shody a rozdíly v použitých technikách.

ROD TISKAŘŮ

Nejen pro obyvatele Pardubic bude zajímavá výstava Lis tří bratří o tiskařském a uměleckém rodu Vokolkových. Bratři Vlastimil, Vojmír a Vladimír Vokolkovi patřili k české umělecké avantgardě 30. let 20. století. Umělecké rehabilitace se jim po letech zákazů a zapomnění dostává až v posledních letech.



Na závěr listopadu až únor 2018 chystá muzeum výstavu Poklady zbrojnic ve správě Národního památkového ústavu. Ve třech výstavních sálech představí nejhodnotnější palné a chladné zbraně a zbroje.



„Návštěvníci budou moci obdivovat například luxusní větrovku vídeňského puškaře Contrinera, šavli husarského pluku Esterházy z poloviny 18. století či přílbu morion z výzbroje stráží saských kurfiřtů z 16. století," dodala Kateřina Procházková.