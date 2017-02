Výlet do JAR bude ředitelku městské firmy stát místo

Pardubice - Rada města Pardubice chce odvolat ředitelku Služeb města Pardubice Leu Tomkovou a dva její manažery. Ředitelka navíc opouští i hnutí ANO.

Vedení městské společnosti Služby města Pardubic vyrazilo pod vedením ředitelky Ley Tomkové (ANO) do Jihoafrické republiky. Prý na pracovní cestu.Foto: Koláž: DENÍK/Archiv

Výlet politiků za peníze města do Jihoafrické republiky. Skandál, který bude ředitelku Služeb města Pardubic Leu Tomkovou a dva její kolegy stát místo. Naštvala vedení města a to ji chce na nadcházejícím čtvrtečním zastupitelstvu odvolat.

Podle primátora Martina Charváta ale hlasování spíš bude spíš formalita. Pokud radou města projdou, změny vstoupí v platnost už od začátku března.

Dvoutýdenní zájezd pro tři osoby, kvůli kterému celá kauza vznikla, byl hrazen z veřejných peněz a vyšel asi na 210 tisíc korun.



„Jakákoli cesta, která se zabývá problematikou, které se věnujeme, může přinést poučení – ať už v dobrém, nebo ve zlém. Sledovali jsme, jak tam řeší odpady, městské parky a další technické záležitosti. Dozvěděli jsme se samé zajímavé věci," komentovala před časem výlet do Afriky Tomková.

Co konkrétně se naučili na jihu Afriky, aby to mohli využít v Pardubicích, však už Tomková neodpověděla. „To by nebylo překvapení," poznamenala.

ANO přišlo o členku

Lea Tomková byla rovněž členkou hnutí ANO, které tvoří pardubickou radniční koalici. Stranu opouští, zastupitelské křeslo si však zatím ponechá.