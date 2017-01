Vysloužilý strom: Kam teď s ním?

Pardubice - Tento víkend zaplaví pardubické ulice tuny vánočních stromků.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Alena Kaňková

V neděli nás čeká první neděle po svátku Tří králů. Končí Vánoce a je čas odstrojit vánoční stromek.



Ulice Pardubic zaplaví podle zkušeností z předchozích let kolem třiatřiceti tun smrků, borovic a jedliček. Obyvatelé města mají možnost stromky odkládat přímo do prostoru ke kontejnerovým stáním u svých domů nebo je dopravit do některého ze separačních dvorů v Pardubicích. Pozor, výjimkou je dvůr v Lonkově ulici v Polabinách, ten stromky nepřijímá.



„Stromky, které budou odloženy u popelnic rodinných domů, svezeny nebudou. V sídlištích probíhá svoz výhradně z volně přístupných kontejnerových stání. Stromky nebudou svezeny také ze stání kontejnerů, která se nacházejí v uzavřených dvorech nebo domech," upozornila mluvčí Služeb města Pardubic Světlana Pozníková.



Obyvatelé Svítkova, Rosic a dalších okrajových částí mohou stromky nechat ležet na kontejnerových stanovištích na tříděný odpad.



Vysloužilé stromky jsou sváženy do kompostárny v Dražkovicích. Zde se z nich vytvoří štěpka, která slouží k výrobě kompostu. Ten se pak používá při péči o městskou zeleň.