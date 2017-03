Vystěhovaní nájemníci dostanou 20 tisíc korun

Pardubice - Lidé z domu u nádraží obdrží příspěvek na stěhování.

Bytový dům na Pernerově náměstí v PardubicíchFoto: DENÍK/Luboš Jeníček

Velmi emotivní výstup měl na posledním zasedání pardubického zastupitelstva Josef Čáp, jeden z posledních nájemníků, kteří zůstávají v bytovém domě na náměstí Jana Pernera, jenž je určen k demolici kvůli rekonstrukci přednádraží.

„Je mi více než 75 let a jsem asi nejmladší z těch, kterým bylo těžce ublíženo. Ztratil jste naši důvěru, pane primátore," uvedl Čáp.



Na hlasování zastupitelstva, které následně jednalo o revokaci svého minulého rozhodnutí o demolici, to však nic nezměnilo. A to i přesto, že si opozice stěžovala, že na předchozím zasedání nedostala úplné informace.

Město vystěhovaným nájemníkům alespoň přispěje částkou 20 tisíc korun, kterou jim pravděpodobně poskytne formou daru.



„Ne každý si totiž najal stěhovací firmu, takže by město nemohlo všem přispět na fakturu," uvedla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková (ANO).



Ne všichni obyvatelé domu jsou ale s tímto krokem radnice spokojení. „V žádném případě se nejedná o dar, neboť je omezen protislužbou dárci," poznamenal další z nájemníků, kteří ještě v bytovém domě zůstávají, Zdeněk Vosáhlo.

HODINY PRÁCE

„Vypočítal jsem, že přestěhování je pro nás přibližně 400 hodin práce. Je to práce, kterou já sám nepotřebuji a do níž jsem byl uveden, proto bych ji chtěl od města zaplatit," doplnil Čáp.

Dům má být zdemolován kvůli rekonstrukci přednádraží, kde by měly vzniknout dva terminály.



„Rozhodnutí zbourat bytový dům je jen součástí plánu, jak naplnit vizi veřejného prostranství a otevřeného města. Rádi bychom se přiblížili moderním evropským městům, která jsou atraktivní a svým obyvatelům a návštěvníkům nabízejí maximální pohodlí.



Chceme v prostoru kolem budovy hlavního vlakového nádraží vytvořit takové místo, které by spojovalo jak vlakové a autobusové nádraží, tak terminál městské hromadné dopravy," vysvětlila náměstkyně Dvořáčková.



O dům projevila zájem také hradecká společnost Alessandria, které patří ubytovny v bývalých kasárnách Hůrka.



„Lidem bylo vyhrožováno, že v našem domě budou běženci a nepřizpůsobiví," řekl Čáp.

UBYTOVNA U NÁDRAŽÍ

Zastupitelé ale na svém posledním zasedání prodej neschválili, společnost Alessandria ostatně reagovala pozdě – demoliční záměr byl schválen už v prosinci. „Nemyslím si, že když člověk vyjde na nové přednáraží, měl by mít po levici ubytovnu, jako je na Hůrkách," poznamenal primátor Martin Charvát (ANO).



Vedení radnice ale čelí kritice, že výstavba terminálu B pro dálkové spoje je zbytečně drahá a město nevlastní potřebné pozemky.



Autobusové nádraží se navíc nachází jen o několik stovek metrů dál. „Myslíme si, že ten kousek mohou lidé prostě dojít, místo toho, abychom investovali 200 milionů korun. Město navíc nevlastní dostatek pozemků a podle našich informací jednání s řadou majitelů pozemků, které by bylo potřeba koupit, neprobíhají tak, jak by měla," uvedl Petr Klimpl (ODS) s tím, že by potřebné parcely byly velmi drahé.