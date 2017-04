Workshop představí polytechnické dílny

Pardubice – Přímo v Automatických mlýnech v Pardubicích by mohly fungovat Centrální polytechnické dílny, které mají navazovat na průmyslovou a technickou historii města. Projekt je zaměřen na žáky a studenty, ale sloužit bude i veřejnosti.

Automatické mlýny Pardubice.Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

V současné době mnohdy tvoří teorie až 90 procent výuky, radnice chce tento stav pomocí dílen změnit. „V blízké době bude probíhat na základních školách rekonstrukce odborných učeben, které jsou v současnosti většinou nevyhovující. Centrální polytechnické dílny by měly být nadstavbou se špičkovým vybavením, jež budou školy využívat k výuce a ukázkám prací či pokusů, které v běžné odborné učebně nelze provozovat. Žáci tak budou mít možnost vidět nové technologické postupy a pokusy v praxi," uvedl náměstek primátora zodpovědný za školství Jakub Rychtecký.

Dílny by tak měly být prostředkem k tomu, aby si děti k řemeslům vytvořily vztah. Vedle moderní robotiky a IT technologií budou součástí projektu například laboratoře chemie, fyziky, ale i dílny na kov a dřevo.

V dopoledních hodinách se zde bude konat bloková výuka pro žáky základních škol, odpolední program pak bude patřit různým kurzům, žáci a studenti zde budou moci pracovat na svých individuálních projektech a pořádat by se zde měly také různé semináře či soutěže.

„Vedení města bude na projektu spolupracovat s Univerzitou Pardubice, základními a středními školami, učňovskými středisky, rodiči na mateřské dovolené, aktivními seniory a podniky z regionu," konstatovala mluvčí pardubické radnice Iveta Koubková.

SPECIÁLNÍ WORKSHOP

Pro zájemce, kteří se budou chtít s projektem blíže seznámit, město pořádá speciální workshop. Uskuteční se ve středu 5. dubna od 17 hodin v prostorách společenského sálu pardubické radnice.

„Rádi bychom prostřednictvím tohoto workshopu zájemce seznámili s provozem jednotlivých učeben a představili jim detailní rozbor umístění dílen do budovy Automatických mlýnů, která se nám jeví jako nejlepší varianta. Zároveň od nich budeme chtít slyšet, jaká je jejich představa, co se fungování dílen týče, ať už při běžném či prázdninovém provozu," řekl primátor Pardubic Martin Charvát s tím, že názory návštěvníků budou do projektu zapracovány.

O tom, zda budou dílny nakonec umístěny do budovy Automatických mlýnů, pak rozhodnou zastupitelé města.