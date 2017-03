Z České Miss vypadla, zpět jí mohou pomoci hlasy diváků

Pardubice – Pardubická zástupkyně v České Miss Tereza Jedličková po soustředění v Tatrách ze soutěže vypadla.

Tereza JedličkováFoto: Česká miss

Konec to pro ni ale neznamená, do boje o královnu krásy se může ještě vrátit. Následující měsíc mohou diváci na webových stránkách soutěže hlasovat, které dívky se do Miss ještě vrátí. Na soustředění ve Vysokých Tatrách se dívky účastnily různých workshopů se Simonou Krainovou, Filipem Vaňkem, ale i s různými experty na kosmetiku či mediální komunikaci.

„Týden strávený ve Vysokých Tatrách pro mě byl jeden velký zážitek plný překvapení, nových zkušeností, ale i pěkných 'facek'. Byla to také jedna velká životní lekce, že člověk jede sám za sebe a nesmí se na nikoho spoléhat," nechala se slyšet devatenáctiletá studentka pardubické Obchodní akademie, pro kterou byl prý poslední večer soustředění jedním z psychicky nejnáročnějších okamžiků jejího života.