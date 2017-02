Z Pardubic začnou létat do Londýna

Pardubice - Pravidelná linka nízkonákladového dopravce má letišti přinést 50 tisíc lidí.

Letoun společnosti Ryanair.Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Na pardubické letiště se od října vrátí pravidelná letecká doprava. Největší nízkonákladová aerolinka Ryanair totiž začne třikrát týdně létat do Londýna. Irský dopravce je známý tím, že jeho letenky lze ve slevových akcích často sehnat za několik stokorun.

Pardubice budou pro lowcostovou leteckou společnost již čtvrtou destinací v České republice – Ryanair již létá do Prahy, Brna a Ostravy.



„Naše společnost využije letiště Pardubice jako čtvrté letiště v České republice a bude z něj od 30. října létat do Londýna Stanstedu třikrát týdně, což přinese pardubickému letišti více než 50 tisíc cestujících ročně," uvedl ředitel obchodu a marketingu Ryanairu pro střední a východní Evropu Denis Barabas.

ZASTAVÍ PROPAD?

Nová pravidelná linka by měla pomoci zvrátit výrazný propad počtu cestujících, který nastal poté, co byly zrušeny pravidelné lety do Ruska. Za celý loňský rok tak v Pardubicích odbavili jen asi 30 tisíc cestujících, přitom v rekordním roce 2013 prošlo branou letiště přes 184 tisíc lidí.



Na podzim letošního roku by měl být také hotový nový terminál. Nebyla to prý ale jediná věc, která Ryanair do Pardubic nalákala. „Dohoda se společností nebyla jen o novém terminálu. Je to pro nás ale při vyjednávání s dopravci výhoda," uvedla ředitelka společnosti East Bohemian Airport Hana Šmejkalová.

A Londýn by nemusel být jedinou destinací, kterou bude možné z Pardubic navštívit. Ředitelka letiště Hana Šmejkalová Deníku potvrdila, že probíhají jednání s dalšími dopravci.



Co nová linka přinese samotnému letišti? „Celý letecký průmysl převálcovali nízkonákladové společnosti. A Ryanair je lídr trhu. Co udělají oni, v tom je ostatní následují," řekl předseda představenstva EBA Pavel Svoboda. Po ekonomické stránce nebude příchod irského dopravce pro letiště patrně příliš lukrativní. Nízkonákladové aerolinky totiž vydělávají právě na tom, že jsou schopny si dojednat minimální letištní poplatky.



Společnost začne do Pardubic létat ještě před dokončením nového terminálu. „Nejprve budou létat ze starých prostor. Díky síti leteckých linek Ryanairu budeme napojeni na celý svět. Pro kraj by to mělo mít velký přínos i co se týče turistiky," dodal Pavel Svoboda s tím, že dopravce uzavře s letištěm smlouvu na dva a půl roku. Smlouvu musí ještě schválit akcionáři, kterými jsou město Pardubice a Pardubický kraj.