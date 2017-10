Za lihovarem v Pardubicích skončí parkování

Pardubice – Záchytné parkoviště u nádraží bude fungovat jen do konce ledna.

Parkovací hodiny. Ilustrační foto.Foto: archiv

Bezplatné parkování za bývalým lihovarem skončí v Pardubicích do února. Město za pronájem prostoru platilo. Chtělo tak zajistit parkování pro řidiče poté, co v roce 2014 propukl spor mezi městem a obchodním řetězcem Albert, který chtěl stání vozidel zpoplatnit. To by ale nejdřív musel dostat povolení na zneveřejnění parkoviště, které bylo kolaudováno, jako veřejně přístupná plocha.



„Nyní nám byl doručena výpověď z lihovaru. Koncepce pronájmu parkoviště byla řešena v návaznosti na možné riziko uzavření parkoviště u hypermarketu Albert. Je dostatečné množství parkovišť – asi 400 míst – u Albertu a Uni Hobby. Vnímáme to jako rizikovou situaci a město připravuje koncepci parkovacího domu v projektu Terminál jih,“ nechal se slyšet primátor Pardubic Martin Charvát. Město tak plánuje parkování aut přesunout z prostoru přednádraží až na druhou stranu kolej – na sídliště Dukla.



Otevření nového sporu s Albertem a válka o parkoviště snad do té doby nehrozí. Zneveřejnění parkoviště u Alberta zamítlo jak město, tak krajský úřad, ke kterému se řetězec Albert odvolal.