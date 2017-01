Za pár let nabídne Ideon 200 lůžek "ve čtyřech hvězdách"

Pardubice - „Stavba sezonu nenaruší, provoz centra zůstane zachován," přislíbil Petr Vašíček.

Téměř čtvrt miliardy korun má stát stavba čtyřhvězdičkového kongresového hotelu s téměř dvěma sty lůžek, který se stane součástí pardubického výstavního centra Ideon.

PŘÍSTAVBA NA MÍSTĚ TERASY

Přístavba tvarovaná do písmene U vyroste na místě současné terasy a nabídne pokoje se 196 lůžky a také atrium po vzoru například pražského hotelu Hilton.



O tom, že se součástí Ideonu stane kongresový hotel, se mohlo začít vážně hovořit poté, co zastupitelé města odsouhlasili prodej výstavního centra Ideon jeho současnému nájemci. Jednatel společnosti Pardubická výstavní a veletržní (PVV) Petr Vašíček teď čeká na dokončení prodeje, aby mohl začít jednat s partnery o stavbě hotelu.



„V současné době se projednává návrh kupní smlouvy, která by měla být ještě v únoru odsouhlasena zastupitelstvem. Dokud toto nebude, nemohu zahájit jednání s jakýmkoliv subjektem, který by se na ten hotel ke mně přidal," uvedl Petr Vašíček, v jehož hledáčku se ocitly zejména dva hlavní kongresové řetězce, které v České republice působí.



„Přistavovat se bude jen ubytovací část, recepce a restaurace vznikne ve stávajícím objektu dole v přízemí," přiblížil Petr Vašíček. „Dokud jsem centrum nekoupil, nechci slibovat termíny, ale do tří, čtyř let by mohl hotel stát," odhadl jednatel PVV.

Provoz výstavního centra Ideon zůstane i přes plánovaný stavební ruch nepřerušen.



Prvního patra se přestavba téměř nedotkne, čekají ho jen drobné úpravy, při kterých mají být například odstraněny závěsy z hlavního prostoru a nahrazeny moderními protihlukovými materiály. Přestavba zasáhne jen přízemí, má být například rozšířeno sociální zařízení a vznikne také zmiňovaná recepce a restaurace.



„Úpravy lze udělat během léta a částečně pak za provozu, takže naše výstavní a společenská sezona od září do června může probíhat normálně," dodal Petr Vašíček.

MĚSTO SE VYVÁŽE Z NEVÝHODNÉ SMLOUVY

Za budovu a pozemky by měla společnost PVV zaplatit téměř dvacet milionů korun. Město Pardubice prodej podmiňuje zachováním funkce společenského a výstavního centra na 30 let, do roku 2027 bude mít na budovu Ideonu předkupní právo.

Prodejem se město vyváže z nevýhodné smlouvy, která byla uzavřena v roce 1994. Nájemní smlouva byla uzavřena na 99 let a město nemělo možnost ji bez udání důvodu vypovědět.