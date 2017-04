Za projekty stadionu na Dukle dá radnice 12 milionů korun

Pardubice – Celkem dvanáct milionů korun vydá pardubická radnice za projektovou dokumentaci nové podoby městského atletického stadionu na Dukle. Modernizace rozsáhlého areálu by pak měla vyjít na téměř jednu miliardu korun.

ARCHITEKTI Z FRANCIE

Projektové práce budou vycházet z výsledků architektonicko-urbanistické soutěže, v níž zvítězil francouzský Atelier CMJN, jenž na svém projektu spolupracoval s pražskými ateliéry AED project a Terra Florida.

„Výsledkem by mělo být podepsání smlouvy s dodavatelem tak, aby se mohl projektovat celý areál, celých 80 tisíc metrů čtverečních, včetně první etapy. Tou by měla být atletická hala s nezbytným zázemí. Chtěli bychom mít vyřešené šatny, skladovací prostory a veškerý provoz, který bude potřeba pro další etapy a navazující stavbu," uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký (ČSSD).

Výstavba haly a centra pro sportovce by měla vyjít na necelých 300 milionů korun.

V cílovém stavu by v areálu měla být vybudována atletická hala s dvousetmetrovým oválem a kapacitou hlediště minimálně pět set míst, multifunkční sportovní hala pro více než dva a půl tisíce diváků, gymnastická tělocvična, sály pro úpolové sporty, posilovna, vnitřní běžecký okruh, nafukovací hala by měla být přestavěna na halu pro míčové sporty a chybět by v areálu nemělo ani nové zázemí pro venkovní atletické hřiště. Sportoviště by mělo vznikat postupně.

SOUTĚŽ ZA TÉMĚŘ TŘI MILIONY KORUN

Dosud radnice za přípravu stadionu zaplatila 2,8 milionu korun, které vydala právě na architektonicko-urbanistickou soutěž, z toho vítězný ateliér obdržel 900 tisíc korun.

Někteří zastupitelé však už k už samotnému uspořádání mezinárodní soutěže měli v minulosti připomínky. Například Jan Linhart (Patrioti Pardubic) poukazoval na to, že části areálu se již opravují. „Viděl bych jiné lokality, které by si takovou soutěž zasloužily. Považuji takovou sumu za vyhazování peněz," poznamenal Linhart.

Areál stadionu pochází z roku 1959 a každý rok se zdě koná zhruba 50 velkých akcí s účastí asi 30 tisíc sportovců. Z celé plochy se však dosud využívá jen jedna třetina.