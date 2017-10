Záchranka je tady už 40 let

Pardubice – Pardubická záchranka oslavila kulaté narozeniny. Před čtyřiceti lety, 3. října 1977, byla pod Pardubickou nemocnicí založena výjezdová skupina, která dojížděla až k pacientovi. Do té doby v Pardubicích věc zcela nevídaná.

Rázem skončily časy, kdy ke všem pacientům vyjížděl jen řidič a vozil je do nemocnice sám. Od tohoto zlomového momentu měli větší šanci, že se do nemocnice dostanou živí. Do boje o čas záchranáři vyráželi jen o trochu lépe vybavenou převozovou sanitkou značky Škoda 1203. Posádky byly tehdy tříčlenné, tvořil je sanitář-řidič, sestra a lékař. Zatímco řidič z nemocnice přistavil vůz, sestra a sloužící lékař docházeli z oddělení.



"Prvním vedoucím této posádky při nemocnici byla MUDr. Radhauská. V roce 1987 do republiky zavál svěží vítr jako předzvěst nových času a nám do vozového parku dva vozy Avia Furgon a zahraniční novinku Renault Master, kterých bylo v té době v republice všeho všudy pouhých deset. Stále ještě v totalitě se také začalo se stavbou nové budovy samostatné Záchranné služby, do které se záchranná služba územního odboru Pardubice přestěhovala v listopadu 1990. Později, v roce 1995 se prvním ředitelem samostatné Záchranné služby stal MUDr. Dušan Libiak, spolu s ním se začaly používat vozy Ford a jedna Mazda. Jednotnost v té době neexistovala, organizace byla členěna na samostatné okresy - oblasti, ve kterých byly základny většinou stále pod nemocnicemi, které si i zajišťovaly jejich chod. V roce 2002 přibylo do vozového parku vozidlo Iveco Daily, následované v roce 2004 modernizovanými vozy Ford Transit," popisuje historii mluvčí záchranky Aleš Malý.



V roce 2007 došlo k vytvoření Pardubického kraje. Na Záchranné službě došlo k centralizaci a změně způsobu řízení a názvu na “Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje”. V rámci něhož jsou jednotlivá výjezdová stanoviště dodnes. Od roku 2007 se také začaly využívat vozy VW Transporter 4x4. V roce 2008 byla přistavěna nová budova, ve které sídlí Zdravotnické operační středisko, technologie pro provoz a školící a výukové centrum.