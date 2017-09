Záchranná akce. Hasiči zraněnou vezli k ošetření člunem

Seč - Kilometr lesním terénem a záchrana zraněné s pomocí člunu. Hasiči záchrannou akci pojali zodpovědně.

Ilustrační foto.Foto: Richard Musil

V nepřístupném terénu u vodní plochy Seč se ve středu večerr zranila starší žena. Zřejmě uklouzla na hraně srázu a zřítila se z asi čtyřmetrového svahu a dopadla tváří do kamení. Její pád se zastavil jen dva metry od vodní hladiny. Zraněná však neztratila vědomí ani mobilní telefon a tak si dokázala přivolat pomoc. Vyjeli pro ni hasiči ze stanice Seč. Na cestu se vydali po půl osmé večer a to jak pěšky, tak ve člunu.

"Profesionální i dobrovolní hasiči ze Seče se museli k ženě dostat pěšky asi na vzdálenost jednoho kilometru. Další část hasičů pak volila cestu po vodní hladině na člunu. Zraněnou v terénu se jim podařilo najít, měla hlavně tržné rány, které jí hasiči na místě ošetřili. Poté ji umístili do vakuových nosítek a dále do speciální vany, ve které ji přenesli až k lodi, kterou jí přepravili na břeh, kde už zraněnou ženu hasiči předali do péče zdravotníkům," uvedla mluvčí hasičů Vendula Horáková.