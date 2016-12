Žáci z Pardubic si vyměnili ozdoby s protějšky ze zahraničí

Pardubice – Žáci pardubických základních škol na Dubině a v Polabinách v Prodloužené ulici vyrobili na podzim vánoční ozdoby.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Nepověsili je však na stromek u své školy. Zabalili je a poslali společně se zprávou o tom, jak se slaví Vánoce u nás, do jiných evropských škol. Oplátkou pak dostali vánoční ozdoby ze zahraničí. To všechno se stalo díky akci Evropská vánoční výměna dekorací, která se letos konala již pojedenácté. Zúčastnily se jí základní školy z 25 evropských států. Evropské vánoční stromy, které jsou ověšeny ozdobami ze zúčastněných škol, naleznete nejen v dotčených školách, ale i v infocentru pod Zelenou bránou, kde je jeden exemplář mezinárodně ozdobeného stromu vystaven do 31. prosince.

Jaroslav Preisler