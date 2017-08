Začíná boj o sezonu. Basketbalisté jej zahájili armádním kurzem přežití

Pardubice – Barvou pomalované obličeje, balistická vesta a v ruce sekerka. Na první pohled by to vypadalo, že liga změnila pravidla a letošní sezona pardubických basketbalistů bude o dost drsnější než obvykle. Ale ne. To jen klub BK JIP Pardubice vykročil do přípravy řádným stmelováním kádru.

Pomoci k tomu měl i armádní výcvik přežití, který pro hráče připravili vojáci pardubického 14. pluku logistické podpory.

Dopolední část programu byla ta lehčí. Hráči si vyzkoušeli teambuildingové aktivity a jednoduché hry, u kterých se muselo hlavně přemýšlet. Druhá část byla zaměřena na základy přežití v přírodě.

„Instruktoři přežití hráčům vysvětlili například zásady pro vybudování přístřeší v přírodním prostředí či získání vody a jídla. Tím nejjednodušším je například sběr vhodných plodin a rostlin, ale došlo i na kobylky nebo červy, kteří v případě potřeby mohou dodat potřebnou energii,“ uvedla mluvčí pardubického 14. pluku logistické podpory Lucie Masaříková.



Praktická ukázka vojáků spočívala i ve výrobě večeře, kdy na začátku bylo živé kuře a na konci pak výtečná drůbeží polévka. Vzápětí poté čekalo jedenáct hráčů noční pochodové a orientační cvičení v terénu a nocleh.



„Jsou to naše první dva dny přípravy, kdy se sešel celý tým. Není to tolik o basketu, ale spíš o seznámení, máme zde nové hráče z Ameriky, tak je to pro nás i o té komunikaci. Já osobně jsem nadšen, je to moje první taková zkušenost. Je to možná příprava na extrémní případy, ale i to je dobré znát a vědět. Triky, jak rozdělat oheň či vysušit sirky, se hodí i do běžného života. Plus je i možnost mluvit s lidmi, kteří v armádě pracují a poznat jejich denní režim, který nás také zajímá,“ pochvaloval si pivot Ondřej Kohout.



„Zrovna já nejsem člověk do lesů a na spaní ve spacáku, nicméně je to pěkná zkušenost,“ poznamenal americký hráč Dominez Burnett.



„Nikdy jsem nepřemýšlel nad improvizovaným rozděláním ohně a poprvé jsme viděl kuchat slepici, ale bylo to pro mě unikátní. I takové ty vojenské věci jako házení granátem, nejrůznější vybavení a způsoby. Já bych to nikdy nedělal, ale obdivuji ty vojáky. Jsou to pro mě hrdinové,“ dodal Burnett.