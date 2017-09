Začínají „týdny“, které bojují proti odsuzování duševně nemocných

Pardubický kraj – Každý máme hlavu na něco jiného – to je téma akce s názvem Týdny pro duševní zdraví 2017, která dnes odstartuje v několika městech Pardubického kraje a potrvá několik následujících týdnů.

ZAHŘÍVACÍ AKCÍ Týdnů pro duševní zdraví v Pardubicích se stalo již před několika dny sportovní utkání ve hře pétanque v Tyršových sadech. S radostí si zahráli pracovníci sociálních a zdravotních služeb, jejich klienti, dobrovolníci a další. Foto: archiv pořadatele

„Každý máme hlavu na něco jiného. Každý jsme jiný, každý jsme na něco machr a to nejlepší v nás je třeba podpořit. Podporujeme lidi v tom, aby se nebáli své potíže přiznat sami sobě a nebáli se vyhledat pomoc. A aby věděli, kde ji najít,“ přiblížila téma Leona Hovorková ze spolku Péče o duševní zdraví, který událost pořádá.



Program bude zahájen dnes v 17 hodin v pardubickém Divadle 29 výstavou Davida Cajthamla s názvem „Psychiatři“ a koncertem skupiny DekadentFabrik.



V Pardubicích je program nabitý až do pátku. V úterý se veřejnosti otevřou dveře na oddělení pro osoby s duševním onemocněním Domova pro seniory U Kostelíčka. Ve středu bude na otázky ohledně duševního zdraví odpovídat zakladatelka spolku Nevypusť duši Dita Protopopová a mnoho dalších.



V Ústí nad Orlicí si v úterý 26. září lidé vyzkouší chůzi se slepeckou holí nebo jízdu na invalidním vozíku. Ve středu je připravena beseda s Martinem Kaláškem na téma Psychohygiena v pracovním procesu. „Ze všech stran, především v pracovním procesu, na nás působí stále více stresorů, které mohou vyvolávat psychická onemocnění,“ připomněla Irena Rösslerová z organizace Cedr s tím, že na besedě se lidé naučí, jak pečovat o vlastní duševní hygienu.



V Chrudimi městská policie v úterý 26. září prozradí, jak se vypořádat s podomními prodejci. „Je to pro ty, kteří se třeba už setkali s podomním prodejem nebo se mu chtějí vyvarovat, protože přesto, že je zakázaný, pořád se s ním setkáváme,“ řekla Lenka Rybenská ze spolku Péče o duševní zdraví. (las)

Pardubice

Úterý 19. 9.

Ukázka metody EEG biofeedback. Používá se pro zlepšení výkonu, zlepšení pozornosti a pomáhá při poruchách učení (centrum LAXUS na třídě Jana Palacha).

Středa 20. 9.

Besední večer Jitky Slezákové v Divadle 29, aneb „Tak mi ruply nervy a co dál?“

Čtvrtek 21. 9.

Robinsonovo divadelní odpoledne (Café Robinson v Polabinách)

Pátek 22. 9.

Psychoterapeutický seminář v Divadle 29



Chrudim

Středa 20. 9.

Vycházka chrudimským parkem, beseda o přírodě a cestování

Pátek 20. 10.

Listování v Gymnáziu Josefa Ressela



Ústí nad Orlicí

Čtvrtek 5. 10.

Bláznit je normální. Může se to stát i vám (Malá scéna)