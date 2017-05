Začínají zápisy do mateřských škol

Pardubice - Úterý a středa budou patřit podávání žádostí o přijetí do pardubických mateřských škol. Vyplněné žádosti rodiče musí osobně zanést do jimi vybraných školek, formulář je k vyplnění na webové aplikaci zapisy.pardubice.eu nebo na některém z kontaktních míst.

Školní zápisy. Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Luboš Jeníček

„Velkou výhodou nového systému je, že je absolutně transparentní. Rodič bude moci přes aplikaci v záložce Seznam škol sledovat počet volných míst či na jakém místě se jejich dítě na všech požadovaných školkách pohybuje. Elektronickou žádost je možné vyplnit i na kontaktních místech, buď přímo v budově Magistrátu města Pardubic na odboru školství, kultury a sportu, nebo v každé mateřské škole," uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký, do jehož gesce oblast školství spadá.



Rodiče musí vyplnit tolik žádostí, kolik mají vybraných mateřských škol, vytisknout je, nechat si je potvrdit od lékaře a donést v den zápisu do dané mateřské školy. „Dítě může být přihlášeno do libovolného počtu mateřských škol. Do každé z nich se však musí zákonný zástupce s žádostí potvrzenou dětským lékařem dostavit osobně. Při vyplňování žádosti je ve formuláři vyčleněno místo pro zapsání tří škol v pořadí preferencí. Rodičům doporučuji, aby preference jimi vybraných školek pečlivě zvážili, jelikož v další fázi zápisu nebude možné pořadí změnit," dodal Rychtecký.



Sběr vyplněných žádostí bude na jednotlivých mateřských školách probíhat 9. a 10. května vždy od 8 do 12.30 hodin a od 13 do 16 hodin. S sebou si zákonný zástupce musí vzít řádně vyplněnou žádost, rodný list dítěte, průkaz zdravotní pojišťovny dítěte, svůj občanský průkaz, doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od pobytu zákonných zástupců), případně doklad o skutečném bydlišti dítěte.



Novinkou pro nadcházející školní rok je povinné předškolní vzdělávání pro děti, které dovrší do 31. srpna 2017 věk pěti let. Tato povinnost se vztahuje i na cizince, kteří na území České republiky pobývají dobu delší, než je 90 dnů.