Zahrádkáře a chovatele čeká bohatý podzimní víkend

Pardubicko – Hned několik akcí pro zahrádkáře a chovatele se koná během nadcházejícího víkendu.

Český zahrádkářský svaz Pardubice zve návštěvníky na výstavu ovoce, zeleniny a květin v sále Jana Kašpara v budově krajského úřadu (bývalá reálka), a to v sobotu a v neděli od 9 do 17 hodin. Bude připravena odborná poradna, stánkový prodej zahrádkářských potřeb, ovoce, kaktusů a cibulovin.

Tradiční podzimní výstavu pořádá i Český zahrádkářský svaz Roveň, a to v sobotu od 9 do 18 hodin, v neděli od 9 do 17 a v pondělí od 9 do 12 hodin.

A do třetice mohou chovatelé a zahrádkáři vyrazit na výstavu do Svinčan, kde se koná v sobotu od 8 do 17 hodin a v neděli od 8 do 15 hodin. Děti se projedou na koni, zasoutěží si o ceny a mohou zhlédnout také ukázky aranžování.