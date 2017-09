Zájemce na památky lákají Dny evropského dědictví

Pardubice – Patnáctý ročník dne otevřených dveří s názvem Dny evropského dědictví 2017 dovolí lidem nahlédnout do památek, budov a objektů, do kterých by se běžně třeba vůbec nedostali. Do celoevropské akce se zapojí i město Pardubice.

Pardubický Natura parkFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Brány pardubických památek se otevřou v sobotu a v neděli, připraveny budou komentované prohlídky, besedy i výstavy. V sobotu budou moci lidé navštívit Natura Park, krajskou knihovnu, kostel sv. Bartoloměje a jeho zvonici, kostel sv. Jana Křtitele, kostel Zvěstování Panny Marie, Příhrádek, ale také Univerzitu Pardubice. V neděli pak nahlédnou do Pardubického pivovaru, Zelené brány, Východočeského muzea, Východočeské galerie v Pardubicích, Galerie města Pardubice, Státního okresního archivu Pardubice, radnice, na Židovský hřbitov a do Natura Parku.

Autor: Pavlína Roztočilová