Zájezd do JAR si už vyžádal rezignaci

Pardubice - Předseda představenstva společnosti Odpady končí.

Vedení městské společnosti Služby města Pardubic vyrazilo pod vedením ředitelky Ley Tomkové (ANO) do Jihoafrické republiky. Prý na pracovní cestu.Foto: Koláž: DENÍK/Archiv

Ještě o víkendu člen dozorčí rady Služeb města Pardubic Ladislav Koudelka (TOP 09) obhajoval cestu členů vedení této společnosti v čele s ředitelkou Leou Tomkovou do Jihoafrické republiky. „Nemyslím si, že ty sumy jsou tak veliké, že by něco takového nemohli podniknout, že by si něco takového nezasloužili," uvedl tehdy Koudelka pro Primu. Navíc přiznal, že zájezd byl částečně za odměnu.

ROZSÁHLÁ KRITIKA

Hned v pondělí se však po rozsáhlé kritice od opozice, ale i stranických kolegů rozhodl na své pozice v městských firmách rezignovat.



„Ladislav Koudelka podá rezignaci na funkci předsedy představenstva společnosti Odpady a na funkci člena dozorčí rady mateřské společnosti Služby města Pardubice. Jako předseda představenstva má plnou zodpovědnost za dění ve firmě," řekl předseda pardubické TOP O9 a radní Libor Slezák.



Ten zároveň vyzval vedení hnutí ANO, kterého je členkou ředitelka Tomková, aby zvážilo další postup, a uvedl, že TOP 09 podporovala a bude dále podporovat zastoupení opozice v městských společnostech.



Vedení městských firem čelí ostré kritice za zájezd do Jihoafrické republiky, kde se tři lidé měli učit, jak tam řeší odpady, městské parky a další technické záležitosti. Cesta vyšla na 210 tisíc korun a byla hrazena z veřejných peněz. Co konkrétně se na tomto exotickém místě naučili, však Tomková dosud nedokázala zcela vysvětlit.

Lenka Štěpánková