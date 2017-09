Zájmové kroužky děti rozvíjí, ale pozor na přetěžování!

Pardubice - S nástupem dětí do školy pro ně rodiče hledají vhodné zájmové kroužky. Nabídka je bohatá, ať už v domech dětí a mládeže, nebo v soukromém sektoru.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Klára Alešová

Psychologové však radí zachovat si zdravý rozum a dítě zbytečně nepřetěžovat. „Určitě by se nemělo stát, že by v denním režimu měly zájmové činnosti převažovat nad školními povinnostmi. Pokud dítě chodí z kroužku do kroužku a nemá čas na základní domácí přípravu do školy, tak je to určitě špatně,“ říká psycholog Štěpán Duník.

Ve výběru zájmových kroužků platí, že by měly být různorodé. Pokud dítě zvolí kroužky dva, jeden by měl být sportovní nebo jinak pohybový a druhý hudební nebo třeba výtvarný. Tím se školák bude nenásilně rozvíjet ve více směrech a naučí se mnohem více dovedností.

Na „Dašáku“ se včelaříPardubicko Prastaré užitečné řemeslo si mohou osvojit děti, které se přihlásí do včelařského kroužku, který se koná v prostorách pardubického Gymnázia Dašická. Kroužek pořádaný včelařským svazem ve spolupráci s gymnáziem a nasavrckým učilištěm je otevřený pro všechny děti ze základních a středních škol toužící po zasvěcení do života včel a výroby medu. „Kroužek je bezplatný, jen je potřeba sehnat alespoň pět zájemců, abychom jej otevřeli,“ vysvětluje vedoucí kroužku Liboš Hujer.



Z méně obvyklých sportovních kroužků mohou rodiče vybrat pro své ratolesti například kroužek šipek (za 600 korun na rok), pořádaný Domem dětí a mládeže Holice, nebo kroužek hiphopového tance. Ten se koná ve škole v Rohovládově Bělé a za plololetí odlehčí rodičovskou peněženku o 650 korun.



Nejvíce stojí kroužky, kdy se lektor věnuje dítěti individuálně takovýto kroužek hry na klavír v pardubickém Domově dětí a mládeže Beta přijde na obě pololetí 1800 korun.