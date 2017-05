Žák si na nákup cigaret najal důchodkyni

Chvaletice – Čtrnáctiletý žák chvaletické základní školy zřejmě nedostatkem sebevědomí netrpí. Se zapálenou cigaretou ráno kráčel do školy i kolem hlídky městské policie. Strážníci jej samozřejmě zastavili a zajímali se o to, kde k cigaretě přišel.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Dimír Šťastný

„Šetřením strážníků se přišlo na to, že mladý muž povinný ještě základní školní docházkou už kouří i několik cigaret denně. Nejprve tvrdil, že cigarety má od kamaráda z Pardubic, ale vzápětí se ukázalo, že to nebyla pravda," uvedla Aneta Hámorská, vrchní strážník městské policie Chvaletice. Chlapec si totiž s nákupem cigaret poradil jinak. Měl na to „svoje lidi".

„Uvedl, že poslední krabičku cigaret mu koupila důchodkyně z Kojic, která často vysedává na lavičkách ve Chvaleticích. Ta si totiž od chlapce vzala peníze s tím, že mu koupí v trafice krabičku cigaret výměnou za to, že jí chlapec pak daruje jednu cigaretu zdarma, aby měla co kouřit," dodala Hámorská.

Strážníci proto našli i tuto ženu, která uvedený příběh potvrdila. „I když rozhovor s ní nebyl jednoduchý, ukázalo se, že chlapec nelhal. Žena rovněž uvedla, že dobře ví, že nesmí kupovat cigarety osobám mladším osmnácti let, a proto byla strážníkem projednána za spáchaný přestupek," dodala Aneta Hámorská.

S mladistvým chlapcem si jeho zlozvyk bude muset především vyřídit vlastní rodina.