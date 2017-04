Zápisy startují na pardubických základních školách v jednu odpoledne

Pardubice – Dnes začínají zápisy do pardubických základních škol. Konají se od 13 do 18 hodin, pokračovat budou ve stejnou dobu ještě i zítra. Povinná školní docházka ve školním roce 2017/2018 začíná pro děti narozené do 31. srpna 2011.

dnes 07:04 SDÍLEJ:

Ilustrační fotoFoto: Deník/Leona Fröhlichová

Výjimečně mohou být zapsány i děti, které přišly na svět do 30. června 2012. Přednostně jsou přijímány děti s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu. Ale rodiče mohou pro svého potomka vybrat i jinou základní školu než tu spádovou.

Autor: Pavlína Roztočilová