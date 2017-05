Zastupitelé budou jednat o spalovně

Pardubice – Jedním z témat čtvrtečního zasedání pardubického zastupitelstva, které začíná v 16 hodin, bude odkup spalovny od společnosti AVE CZ za 35 milionů korun.

Pardubické zastupitelstvoFoto: Archiv

Novinkou oproti původnímu záměru je, že by se na nákladech podílely i dotčené obce. Ty by musely zaplatit 400 korun za obyvatele. Zastupitelé budou probírat také problematiku cesty tehdejšího vedení Služeb města Pardubic do Jihoafrické republiky, prodej areálu na Hůrkách nebo novelu vyhlášky o veřejném pořádku.