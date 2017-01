Zastupitelé dnes rozhodnou, jestli koupí hokejové Dynamo

Pardubice - Město by po nákupu vlastnilo přes 73,5 procent akcií.

Pardubičtí zastupitelé dnes rozhodnou, jestli od Romana Šmidberského koupí většinový balík akcií hokejového klubu Dynamo Pardubice. Vedení města nákup podporuje, opoziční zastupitelé jsou ale opatrnější.

„Nebylo by to poprvé, kdy by se klub dostal pod majoritu města. Balík akcií můžeme mít za 12,5 milionů korun, v roce 2008 jsme ho přitom prodávali za dvojnásobek a sezona končila se ztrátou 30 milionů korun," uvedl pardubický primátor Martin Charvát.

NOVÝ VLASTNÍK

Město by nemělo klub vlastnit dlouhodobě, po stabilizaci by ho mělo předat novému investorovi. „Chceme být ale ti, kdo budou mít právo nového většinového vlastníka vybírat. Cílem je dohrát sezonu a připravit tu další. Od jara pak chceme hledat vhodného partnera," sdělil Deníku primátor s tím, že nejpozději do konce roku by zastupitelstvo mělo rozhodnout, jakým způsobem se klub prodá novému majiteli.



Pokud zastupitelé nákup schválí, bude městu patřit přes 73,5 procent akcií. Po 6,5 procentech akcií získají hokejový obránce Petr Čáslava a bývalý gólman a radní města Dušan Salfický. Salfický s Čáslavou by se pak společně s Vladimírem Martincem měli starat o sportovní stránku hokejového klubu.



A co bude s generálním manažerem a hlavním trenérem Pavlem Rohlíkem? „K tomu bych se v tuhle chvíli nechtěl vyjadřovat. Bylo by to nefér," řekl Martin Charvát. Naznačil ale, že nejvíce posílit by klub potřeboval na postu gólmana a také na trenérské úrovni.



Zastupitelský klub hnutí ANO prý nákup hokejového klubu předjednal i se svými koaličními partnery – ČSSD a Koalicí pro Pardubice. TOP 09 měla k návrhu ještě připomínky, jednání probíhala ještě ve středu.



Opozice vidí v nákupu klubu velký risk. Je to celkem logické – Dynamo je v současné chvíli na 13. místě, které by na konci sezony znamenalo nutnost hrát baráž. Psychicky náročný boj o udržení, může lehce znamenat pád do první ligy. A v ten okamžik by se cena klubu dramaticky snížila.



„Jsem pardubický patriot a hokej by mi tu chyběl. Nemá cenu se ale hnát do koupě klubu pod časovým tlakem. Aby město kupovalo klub pokaždé, když je v potížích, není vhodný precedens," nechal se slyšet opoziční zastupitel František Brendl.

NIKDO Z EXTRALIGY

Proti nákupu bude pravděpodobně i pardubická ODS. „Audit nám přijde věrohodný a cena akcií není nereálná. Město má podle nás podporovat hokej, ale ne formou vlastnictví profesionálního hokejového klubu. Z naší rešerše vyplývá, že v žádném z extraligových klubů nemá město majoritní podíl," vysvětlil šéf kontrolního výboru Karel Haas.



Podle náměstkyně primátora Heleny Dvořáčkové ale město neušetří, pokud klub nekoupí. „Když to zhodnotím z pozice předsedkyně představenstva Rozvojového fondu Pardubice, tak v případě sestupu do první ligy nebudou moci hokejisté platit nájemné za arénu. A v ten okamžik půjde RFP za vedením města a bude chtít na provoz arény o 20 milionů víc, jinak bude muset halu zavřít," podotkla Dvořáčková.