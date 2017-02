Zastupitelé Ideon neprodali. Někteří totiž nedorazili včas

Pardubice - Pro prodej byla i část opozice. Ke schválení ale chyběl jediný hlas.

Mělo to být jen rutinní hlasování. Už na listopadovém zasedání totiž pardubičtí zastupitelé po dlouhých jednáních schválili záměr prodeje výstavního centra Ideon jeho současnému nájemci, kterým je společnost Pardubický výstavní a veletržní (PVV), a to za více než 19 milionů korun. Na čtvrtečním zasedání měli zastupitelé prodej potvrdit. Jenže to se nestalo.

O JEDEN HLAS

Celý bod se obešel bez jakékoli diskuze, v minulosti přitom právě problematika Ideonu vždy znamenala dlouhé debaty. Pro jeho prodej nakonec hlasovala i část opozice. Přesto obrazovka s výsledky hlasování zčervenala a zahlásila: Neschváleno. O jediný hlas. Někteří zastupitelé, kteří se chystali hlasovat pro prodej, si totiž cestu do sálu včas nenašli.



O záchranu prodeje se v závěru zasedání pokusila Marie Hubálková (Koalice pro Pardubice). „Chtěla jsem hlasovat pro prodej Ideonu, ale zrovna mi pan Čáp (jeden z posledních obyvatel bytového domu u nádraží, který má být zbourán kvůli rekonstrukci přednádraží, pozn. red.) na chodbě vyprávěl o své těžké životní situaci. Mohli bychom se k tomuto bodu vrátit příště?" zeptala se.



O prodeji se tak bude znovu jednat na následujícím zasedání zastupitelstva, které se koná 30. března. „Ale už to bude naposledy. Když máte přislíbených dvaadvacet hlasů, ale jeden člověk se zapomene na řízku, druhý poslouchá těžký životní příběh a třetí mluví do televize, nejde to," uvedla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková.

DALI PŘEDNOST JÍDLU

Z průběhu jednání nebyl nadšený ani jednatel společnosti PVV Petr Vašíček. „Máme takové zastupitele, jaké jsme si zvolili. Dali přednost chlebíčkům před svými povinnostmi," poznamenal.



Na otázku Deníku, zda bude podnikat nějaké kroky, ale odpověděl lakonicky. „Je mi to víc jedno, než si myslíte," řekl Vašíček.



Společnost PVV má podle nájemní smlouvy z roku 1997, která je platná do července roku 2093, na Ideon předkupní právo. Platnost kontraktu potvrdil soud, i když jej radnice opakovaně chtěla vypovědět.

KONGRESOVÉ CENTRUM

Pokud by k prodeji nakonec došlo, mělo by z objektu postaveného v roce 1963, jenž původně sloužil jako plavecký bazén, vzniknout hotel a kongresové centrum.



Městu by zároveň mělo zůstat předkupní právo na tuto nemovitost, a to do roku 2027. Smlouva zároveň uvádí, že objekt musí dále sloužit jako výstavní a společenské centrum, a to do roku 2047.