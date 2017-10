Zastupitelé se shodli na vzhledu lávky přes nádraží

Pardubice – Dlouho se v Pardubicích řešilo, zda cestující z hlavního nádraží k sídlišti na Dukle půjdou podchodem, nebo lávkou vedoucí nad koridorem z Prahy do České Třebové. I přes protesty opozice vyhrála lávka. Na jejím novém vzhledu už se zastupitelé shodli rychle.

Vizualizace lávky přes pardubické nádraží.Foto: Magistrát města Pardubice

Na původní vzhled lávky přitom padla ze strany zastupitelů vlna kritiky. „Tak, jak je lávka navržena, ji nepodpoříme. Je potřeba vydávat veřejné peníze smysluplně,“ konstatoval už před časem zastupitel Karel Haas (ODS).



Návrh lávky v industriálním stylu se nelíbil ani zastupiteli a architektu Milanu Košařovi. „Tímto návrhem se vracíme o několik desítek let zpátky. Je to ostuda,“ okomentoval prvotní návrh Košař.



Právě on převzal zodpovědnost za druhý návrh, který zastupitelé Pardubic již schválili. „Zatím je to spíš ideový návrh, který se musí ještě dopracovat. Osobně jsem preferoval spíše variantu prodloužení stávajícího podchodu, ale hlasování zastupitelů rozhodlo o realizaci lávky. Chtěl jsem proto ukázat, že lávku lze pojednat i jinak, než nabízelo původní řešení,“ vysvětlil Košař a dodal, že Pardubice si i tady zaslouží pěknou architekturu.



PRŮHLEDNÝ TUBUS

Podle nového návrhu by měla lávka mít tvar průhledného tubusu a s jednotlivými nástupišti pardubického nádraží bude spojena eskalátory.

Cestující si po ní budou moci zkrátit cestu z nádraží na Duklu, povede totiž z přednádraží až do ulice K Vápence. „Spojit tyto dvě lokality je více než nutné, většina lidí si totiž cestu ze sídliště zkracuje přes koleje, což není zrovna bezpečné,“ poznamenala náměstkyně pardubického primátora Helena Dvořáčková.



Lávku by Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) měla stavět v návaznosti na rekonstrukci pardubického nádraží, s níž má začít v roce 2019.

„Původní projekt lávky je před dokončením územního rozhodnutí. Dokumentaci nyní musíme do konce tohoto roku zpracovat podle nového návrhu a spolu s územním rozhodnutím odevzdat SŽDC, která bude investorem stavby,“ řekla Dvořáčková. Lada Součková