Zatni zuby a plav. Záchrana tonoucího je i o hlavě

Pardubický kraj – Teplota vody asi tak čtyři stupně nad nulou, teplota vzduchu nula a kousek od břehu tonoucí člověk, kterému viditelně docházejí síly.

Skočili byste oblečení jak jste do prolomeného ledu na řece? Teplota vody asi tak čtyři stupně nad nulou, teplota vzduchu nula a kousek od břehu tonoucí člověk, kterému viditelně docházejí síly, takže už není čas čekat na profesionální techniku.



Nešlo o žádnou kaskadérskou akci, ale výcvik vedený dobrovolnými hasiči z Libišan a Lázní Bohdaneč, kterého se účastnili strážníci Městské policie Chvaletice, strážníci ze Sezemic, hasiči ze Zdechovic a Čeperky a samozřejmě hasiči z pořádajících jednotek.

A jak je dobrý zvykem. Suchou teorii vzápětí vystřídala praxe. V tomto případě velmi mokrá a proklatě studená.



Kurz má za cíl naučit nejen potřebnou techniku, ale i improvizaci. V ledové vodě totiž má jakákoliv rada či pomůcka cenu zlata.



„Z policejní výbavy se třeba velmi osvědčil i standardní protiúderový štít. V případě, že není led pod vrstvou měkkého sněhu, jej lze velice dobře využít jako velmi rychlé sáňky a zároveň umí rozložit váhu zachránce na větší plochu a tím snížení rizika propadnutí skrz led do vody," popsali chvaletičtí strážníci.



Poprvé se cvičení účastnili i strážníci ze Sezemic. Vodních ploch tekoucích i stálých máme v rajónu hodně. Pro nás to byla dobrá příležitost vyzkoušet si, jak to vypadá v tom nejextrémnějším podání a doporučil bych ji každému, kdo má pocit, že by se mohl do podobné situace dostat," říká šéf sezemických strážníků Jaroslav Mohaupt.



„Z výcviku, který jsme absolvovali vyplynulo, že potřebujeme doplnit vybavení. Do každého služebního vozidla tedy přibude vybavení pro záchranu tonoucího," dodává ještě.

To nejlepší ale přišlo až na závěr.



Záchrana tonoucího v pracovním oděvu neboli v tom, co zrovna měl každý právě na sobě. Pro tonoucího museli skočit mezi kusy popraskaného ledu.



„Důležitá se ukázala nejen znalost teorie a dostatečné psychické odhodlání, ale i souhra týmu zachránců a využití vybavení jako jsou záchranné vesty, dlouhé lano, nebo přilba. Vším tímto jsou například hlídkové vozy chvaletických strážníků standardně vybaveny po celý rok, právě pro takové případy," dodává jejich velitelka Aneta Hámorská.



V současném počasí je takové „oprášení" záchranných postupů na místě.



„Vůbec základní pravidlo je nevydávat se pro tonoucího bez rozmyslu sám. Prvním bodem samotné záchrany je přivolání pomoci na tísňovou linku. Jak si vyzkoušeli účastníci kurzu na vlastní kůži, v ledové vodě i zdravý a trénovaný člověk přichází o všechny síly raketovým tempem. Bez kolegů na břehu, kteří pomocí lana vytáhnou z vody zachránce i s tonoucím, nemá ani nejlepší plavec v podstatě žádnou šanci, protože je v podstatě nemožné vylézt na okraj ledu sám a vlastní silou, pokud nemá připravené speciální vybavení nebo dno pod nohami," vysvětluje potápěč – záchranář a velitel bohdanečských hasičů Patrik Trojan.