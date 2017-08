Zdechovice – Zdejší zámek a jeho okolí zítra (sobota) ožije pátým ročníkem Zdechovického festivalu. Potrvá celý den, od desáté dopolední až do půlnoci.

Zdechovický zámek patřil šlechtě i vojákům, v sobotu ho ovládne zábava.Foto: archiv

„Je to festival rodinného typu, kde si najdou zábavu všichni. Děti jistě ocení šlapací káry, koloběžky, minicirkus a představení loutkového divadla O neposlušných kůzlátkách,“ uvedl starosta Zdechovic Robert Chutic.



Upozornil také na leteckou modelářskou show, vystoupení mažoretek, soutěž v páce a divadelní představení O Karkulce červené, které připravili zdechovičtí senioři. Na festivalu vystoupí skupiny Strongmani, Rangers/Plavci, Přeloučská dechovka Vladimíra Kosiny, revivalová kapela Beatles The Bugles, na programu je i bubenická show v rytmu brazilské samby, Acoustic band se zpěvačkou Leonou Šenkovou a after party s dýdžejem.



Festival ovládne nádvoří zámeckého pivovaru i zámecký park. Ten se obci v posledních letech podařilo zbavit náletových dřevin a nepořádku a upravit. Zdechovice do jeho obnovy investovaly 2,5 milionu korun.



Zámek postavený v 19. století hrabětem Karlem z Paarů a zdevastovaný více než dvacetiletým pobytem sovětských vojsk zatím na svou kompletní obnovu čeká. „Zastupitelstvo obce schválilo zámek k bydlení. Mohlo by tu být 22 bytů,“ uvedl starosta Robert Chutic. První studie však nevyhověla požadavkům památkářů, proto se vrátila k projektantovi, který pracuje na změnách.

Program:

Park

10.30 - představení Minicirkusu

11.30 - představení loutkového divadla KOZLÍK - Vodnická pohádka

12.00 - ukázka práce řezbáře

12.30 - představení Minicirkusu

13.00 - vystoupení Strongmani

15.00 - představení loutkového divadla Kozlík - O neposlušných kůzlátkách

16.45 - vystoupení Strongmani

19.00 - O Karkulce červené

Nádvoří zámeckého pivovaru (časy jednotlivých vystoupení na hlavní pódiu jsou orientační)

14.00 - Přeloučská dechovka Vl.Kosiny

mažoretky Sluníčko Kolín

15.45 - skupina Adrenalin

17.00 - koncert skupiny Plavci - Rangers

20.00 - koncert skupiny The Bugles - The Beatles revival

21.30 - TAM TAM Orchestra Batucada - bubenická show v rytmu

brazilské samby

22.30 - Acoustic band s Leonou Šenkovou

23.30 - After party s DJ Lubošem Formanem