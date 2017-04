Ze silnice I/35 je na dva měsíce jednosměrka

Jaroslav – Uzavírka jednoho pruhu a objízdná trasa. Přijet nákladním autem do Pardubic od východu se čím dál více komplikuje. Tentokrát za to může další uzavírka a to přímo na páteřní silnici I/35.

Uzavřená silnice mezi Vysokou u Holic a Jaroslaví. Auta zde projedou pouze v jednom směru a to na Vysoké Mýto.Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Mezi obcemi Jaroslav a Ostřetín je uzavřen jeden jízdní pruh ve směru jízdy od Vysokého Mýta směr Holice. Uzavírka se kvůli kompletní rekonstrukci povrchu vozovky týká sice jen jednoho pruhu, ale plánovaná je na dva měsíce. Oddechnout by si mohli v Komárově a Horní i Dolní Rovni, odkud by měla na čas zmizet nákladní doprava směr Pardubice. Objízdná trasa vede řidiče osobních vozidel z Jaroslavi na Horní Jelení a do Ostřetína.

Nákladní doprava to má ještě dál. Od Jaroslavi se řidiči nákladních aut jedoucí z východu musí obrátit na sever a po značené trase dojet až do Borohrádku, kde se otočí na Veliny a dojedou zpět do Holic. Jenže tam čeká další zádrhel – silnice od Holic na Pardubice se u obce Časy také opravuje a to kompletně. Značená trasa objížďky tak nákladní dopravu povede z objížďky na objížďku. V Holicích teď kamiony zahýbají místo doleva doprava na Býšť, odkud je přes Sezemice značená trasa do Pardubic.

Autor: Jiří Sejkora