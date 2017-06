Ženou regionu je novinářka, která dokumentuje válku v Sýrii

Pardubice – Pátečnímu předání ocenění Žena regionu dominovalo téma lidských práv. První místo v Pardubickém kraji získala novinářka a humanitární pracovnice Markéta Kutilová z Poličky, druhé obsadila její spolupracovnice, taktéž novinářka, Lenka Klicperová, původem z Pardubic. Společně napsaly knihy Islámskému státu na dostřel I a II, které zachycují příběhy lidí ve válečných oblastech na severu Sýrie. Také založily sbírku SOS Kobaní, díky níž už se podařilo získat na obnovu válkou zničeného syrského města Kobaní jeden milion korun.

NEBEZPEČÍ ČÍHÁ VŠUDE

Markéta Kutilová působila jako projektová koordinátorka na zahraničních misích Člověka v tísni v Íránu, Srí Lance a Haiti, v Kongu zakládala projekty na pomoc znásilněným ženám a dětem. V posledních letech se snaží dokumentovat válku proti Islámskému státu. „Jezdíme pravidelně s kolegyní do Sýrie a Iráku. Abychom válku pochopily, je nutné jet na frontové linie a mluvit s vojáky," řekla novinářka, kterou na včerejší udílení cen do Pardubic doprovodila její pětiletá dcera Magdalénka.



Válka v Sýrii podle jejích slov už došla tak daleko, že nebezpečí tam číhá všude. Rakety ničí i civilní oblasti. „Před měsícem jsme byly v Damašku a tam rakety dopadaly kilometr od našeho hotelu. Byly jsme na pohřbu dvou dvacetiletých studentek, které jely ze školy a raketa zasáhla jejich auto. Střela byla vypálená z osmikilometrové vzdálenosti. V Sýrii nevíte dne ani minuty, kdy se vám může něco stát," popsala Markéta Kutilová. Přesto se tam vrací, aby mohla vnášet trochu světla a pravdy do zpráv o válce proti Islámskému státu, kolem které se prý v českých médiích stále objevuje řada dezinformací.



Právě ženy vidí jako tahounky změn ve společnosti. „Ženy všude na světě v sobě mají vnitřní sílu, díky které mohou jít dál a překonávat i to nejtěžší, co v životě existuje. Ženy jsou schopné čelit útrapám a hrozným věcem, umí si samy pomoci a ještě dokážou nabídnout pomocnou ruku ostatním," uvedla nositelka titulu Žena regionu 2017 za Pardubický kraj.



Loňská vítězka krajského kola soutěže Ivona Baklíková získala ocenění za svou pomoc migrantům, v Pardubicích několik let vedla Centrum na podporu integrace cizinců. Dnes je na mateřské dovolené s dcerou Julií, ale práci novinářek Markéty Kutilové a Lenky Klicperové se zájmem sleduje. „Nemůže nám být lhostejné, co se děje, ať už se to týká lidí zde, nebo na druhém konci světa," uvedla Ivona Baklíková.



NESOUTĚŽÍME, ŽIJEME

Celostátní soutěž Žena regionu letos vstoupila do svého osmého ročníku. Je oceněním pro ženy, které svým životem a přístupem motivují a obohacují ostatní. „My nesoutěžíme, my žijeme," řekla včera nominovaným dámám patronka soutěže místopředsedkyně Senátu Miluše Horská.



Za Pardubický kraj bylo nominováno celkem 23 žen, byla mezi nimi například ředitelka krajské knihovny Radomíra Kodetová, Květa Štěrbová, ředitelka společnosti Kroužky pro Východní Čechy, Lucie Gregorovič Fárová, sbormistryně pěveckého sboru Continuo, Alena Nováková, předsedkyně klubu onkologicky nemocných pacientů, dobrovolná hasička Marie Stará, nebo také primářka radiologie Svitavské nemocnice Dagmar Zezulová, která kromě svých dvou biologických potomků vychovala ještě čtyři děti v pěstounské péči a dvě děti v hostitelské péči.