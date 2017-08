Zkusili jsme, co musí zkusit budoucí policisté

Pardubice - Na vlastní kůži, aneb proč bych se nestal policistou.

Co je v testu?Kliky – minimum je 18, hrudník musí na podložku

Motorický test – dřep, leh dopředu, vztyk přes dřep a leh dozadu a znovu

Člunkový běh na 10 metrů

Běh - na 1 kilometr v časovém limitu 5:15 minut

Ocitl jsem se s partou osmi uchazečů před policejními instruktory bojové přípravy. A hned na začátek musím přiznat: nebylo mi do smíchu a asi jsem nebyl sám. Dostali jsme totiž možnost nakouknout na část policejních přijímacích testů – konkrétně jejich fyzickou část s dodatkem, že můžeme sami vyzkoušet, čím uchazeči o roli policisty musí projít.



S tím, jak to všechno bude vypadat, nás seznámili hned na úvod. Fyzické testy obnášejí čtyři disciplíny, kde u každé musí uchazeč získat minimálně čtyři body. Nicméně v součtu, aby fyzickými testy vůbec prošel, musí mít alespoň 36 bodů. Matematika čtyři krát čtyři tady tedy fungovat nebude a musí se zabrat.



Uchazeči už za sebou mají první část osobnostních a celodenních psychologických testů. Ti, co je splnili, tu teď čekají na jejich druhou část. Ta se ale koná až po fyzických testech, aby policejní psycholožky viděly, jak jsou zájemci o policejní odznak odolní i po fyzické zátěži.



A ta je pekelná. Hned na začátek jsou kliky. Tělo hezky rovně a počítání zajišťuje gumové kuřecí stehno. To není urážka instruktorů, ale gumová psí hračka, kterou má klikující na zemi pod hrudníkem. Když ji tělem nezmáčknete k podlaze, nepískne a pokus se nepočítá. Mě dojdou síly při 16 platných cvicích, ale dva další adepti se nedostanou ani k tomuto číslu.



Kdo naopak neměl problém, je třeba jeden z uchazečů Honza. „Co mě čeká jsem věděl a mohl si to dovolit jít i bez přípravy, fyzičku mám. Nejtěžší pro mě byla motorika, protože ten cvik jsem neměl vyzkoušený. Celkově jsem ale s dnešním výkonem spokojen,“ říká dvacetiletý kandidát na policejní službu, který těch kliků „nadrtil“ přes třicet.



Za sebou to ale ještě nemá. „Po fyzických testech se pokračuje druhou částí psychotestů. Právě tato část psychologického vyšetření je do určité míry specialitou každého krajského ředitelství. Naše psycholožky Lenka Vlášková a Gabriela Tabachová vymyslely zajímavý projekt, který jim pomáhá dokreslit výsledky klasických psychotestů, o kterých již všude bylo napsáno mnoho. Vzájemná interakce uchazečů s potenciálními nadřízenými a spolupracovníky je oboustranně značně přínosná. Uchazeč se dozví něco o sobě a budoucí nadřízení zase naopak něco o svých případných podřízených. Pokud zájemce splní požadavky jak osobnostní tak fyzické způsobilosti, zbývá mu ještě posouzení zdravotního stavu, které přijímací řízení v podstatě uzavírá,“ vysvětluje policejní mluvčí Markéta Janovská.



V Pardubickém kraji momentálně chybí policii do plných stavů celkem 25 lidí. Ve srovnání třeba se sousedním Středočeským krajem je to ovšem číslo relativně malé.

Jak jsem se nestal policistou

Au au, kde mám plíce? Neprošel jsem. Tak by se dal shrnout můj dojem z přijímacích fyzických testů k policii.

Pravda, můj výkon nebyl poplatný tomu se někam dostat, na rozdíl od ostatních adeptů jsem si to šel bez přípravy jen zkusit a na cvičení jsem nikdy moc nebyl. A podle toho to také vypadalo. Moje nejtěžší chvíle přišla hned na prvním stanovišti s kliky. Do limitu 18 mi chyběly dva. Nebýt těch dvou, testem jsem prošel. Kombinace podmínek držet tělo rovně a hrudníkem se dotknout země byla na mou chatrnou fyzičku už moc. Na svou obhajobu uvádím, že jsem ten den ještě nebyl nejhorší. Na druhou stranu, když se ale i kancelářská krysa jako já hecne a z voleje dá 33 bodů z 36 potřebných, tak ono by to s trochou důsledné dřiny možná i šlo… Třeba příště.