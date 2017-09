Zlatá přilba bude letos stejná, za rok čeká vítěze překvapení

Pardubice - Zlatá přilba, kterou dostane vítěz nedělního plochodrážního klání na svítkovském stadionu, je letos stejná jako loni. Pro příští rok, kdy se pojede jubilejní 70. Zlatá přilba města Pardubic, ovšem její výrobce, pardubický klenotník Pavel Lejhanec, chystá ozvláštnění.

„Pro příští jubilejní ročník připravujeme něco zcela nového, ale pochopitelně zatím neprozradím, jak bude vypadat. Je trochu problém přijít každý rok s nějakou novinkou, ale snažíme se trofej dle možností obměňovat. Letos je přibližně stejná jako loni. V minulých letech jsme měnili například druh a tvar kamenů, ratolesti a podobně. Mně osobně se líbí, když je dominantní zlatá plocha přilby a ozdoby nejsou příliš výrazné,“ prozradil klenotník.

Zlatá přilba váží i s kožením 1827 gramů. Je osázena šesti českými granáty na paměť jezdců, kteří v legendárním závodě zahynuli.

„Ozdoby a rytecké práce provádí externí zlatník a rytec, kožení šije šikovná švadlenka, u nás vyrábím celý korpus přilby, nakonec i montáž jednotlivých částí. Rýt ani šít neumím, přenechávám to odborníkům, kteří jsou ve svém oboru špičkoví,“ řekl Pavel Lejhanec. Ten zajišťuje výrobu trofeje pro vítěze nejstaršího plochodrážního závodu na světě od roku 1992. Navázal tak na tradici rodinného podniku Lejhancových, který vyráběl přilbu za první republiky a krátce po druhé světové válce. Za minulého režimu se o výrobu zlaté přilby starali klenotníci a šperkaři kolem turnovské šperkařské školy. V Turnově ovšem vyráběli přilby ze zlacené mosazi, v pardubickém klenotnictví vyráběli a vyrábějí přilby stříbrné, samozřejmě také následně pozlacené.

„Tip na vítěze nemám, ale asi bych to přál Poláku Dudkovi, který měl předloni obrovskou smůlu. Byla by to i dobrá propagace Zlaté přilby, kdyby se trofej stěhovala do Polska. Samozřejmě bych byl také ale rád, kdyby vyhrál po dlouhých letech český závodník, Václav Milík je ve formě,“ svěřil se Pavel Lejhanec.

V neděli v jedenáct hodin od klenotnictví na třídě Míru odstartuje tradiční slavnostní motorizovaný průvod, jenž převeze klenot do Svítkova, kde se během dne rozhodne, kdo si jej odveze domů. Kromě Zlaté přilby vítěz dostane i zbrusu nový plochodrážní speciál z dílen divišovské Jawy.

