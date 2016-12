Zraněné seniorce pomohl nejprve řidič, pak strážníci i záchranka

Pardubice – Pomocnou ruku zraněné ženě podalo hned několik lidí.

Starší žena v Pardubicích při chůzi po ulici upadla a to velice nešťastně. Při dopadu na zem se udeřila do hlavy. Její tvrdé přistání viděl jak řidič osobního vozidla, který projížděl v danou chvíli kolem, tak také dva strážníci pardubické městské policie, kteří v té době nedaleko procházeli.

„Všichni jednadevadesátileté ženě poskytli okamžitě pomoc. Paní zvedli ze země, strážníci na tržnou ránu na hlavě přiložili obvaz, ženu usadili do služebního vozidla a neustále s ní komunikovali a to až do příjezdu záchranné služby, která si seniorku převzala do své péče," uvedla tisková mluvčí pardubické městské policie Lucie Klementová.