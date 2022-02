Všichni musejí dodržovat zákony, vyhlášky, předpisy. Někdy to zabere víc času, než je žádoucí. Pořád je nutné něco vyplňovat, hlídat termíny, platit. Pokud zapomenete, hned je na světě pokuta. O to víc každého namíchne, když pravidla obcházejí ti, kteří mají momentálně moc. Nebo když strkají prsty tam, kam nemají.

Alenka v říši Instagramu

Přesně to se ovšem v případě osazenstva Kanceláře prezidenta republiky zjistit nedá. Když policie chtěla prověřit, zda se tajná zpráva o Vrběticích nedostala do nesprávných rukou, měla smůlu. Pokud si v ní listoval třeba Vratislav Mynář, jenž nemá příslušnou bezpečnostní prověrku, nikdo se to nedozví. Dokument byl skartován. Stejně jako rozhodnutí o udělení státního vyznamenání předsedovi Ústavního soudu Pavlu Rychetskému. Během probíhajícího správního řízení se přitom žádná likvidace doličného předmětu konat nesmí.

Zatímco v případě Hradu jde o arogantní bohorovnost, u žalobců v brněnské kauze Stoka jsme svědky totálního přešlapu. Soudu nedoručili část spisu, takže rozsudek nemohl být vynesen. Lapsus nehodný elitních státních zástupců. Ryba smrdí od hlavy. Ta česká zapáchá věru nepěkně.