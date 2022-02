To, co ale víme, a je možná třeba to říkat ještě více nahlas, je, že i my máme „nabito“. „Nabito“ mají Ukrajinci, kteří jsou odhodlaně připraveni nedat Putinovi nic zadarmo. Ale „nabito“ máme i my, Západ, tedy dnes především NATO a Evropská unie.

Aliance se nechystá Ukrajinu vojensky bránit. Země není členským státem NATO, nevztahují se na ni bezpečnostní garance. Budapešťská dohoda z roku 1994, ukrajinsko-americko-rusko-britská dohoda, která garantuje nedotknutelnost území Ukrajiny výměnou za to, že se Kyjev vzdá vlastnictví jaderných zbraní po bývalém Sovětském svazu, ale platí. I na jejím základě mohou Velká Británie a USA donutit Rusko vrátit Ukrajině Krym a stáhnout ruské síly z Donbasu.

Zítra bude válka

Je tu i asociační dohoda s Evropskou unií. Ta bezpečnostní zárukou není, Ukrajině pomáhá v odbourávání obchodních bariér při vývozu do EU, ulehčuje zaměstnávání Ukrajinců a pomáhá Ukrajině s reformami.

To, co dnes brání ruské invazi na Ukrajinu, je vedle odhodlání Ukrajinců naše odhodlání nenechat Ukrajinu napospas Rusku a jeho agresi. I proto, že víme, že Ukrajina může být jen dalším předkrmem v ruské chuti znovu ovládnout celou východní Evropu, včetně nás.

Členské země NATO v čele s USA dodaly Ukrajině velké množství zbraní, pomohly vycvičit ukrajinskou armádu, pomáhají Ukrajině finančně zvládnout osmiletý konflikt s Ruskem, který Kyjevu hospodářsky pouští žilou.

Z Ruska Severní Korea

Sankce Západu naopak už osm let oslabují ruský režim a jeho ekonomiku a brzdí technologický rozvoj Ruska. To, co je ale připraveno nyní, v případě další ruské agrese na Ukrajinu, je pro Rusko zničující. A bude to přijato v řádu nikoli měsíců, dní, ale hodin. Na svém prvním summitu v Bruselu se o tom ve čtvrtek ujistil i premiér Petr Fiala. „Jsme zcela jednotní a připravení. S tím ruský prezident Vladimir Putin zřejmě nepočítal,“ řekl ve čtvrtek před novináři Fiala.

Přestože nechtěl mluvit o detailech, v Bruselu se dá v neformálních rozhovorech zjistit, že evropské a západní sankce půjdou v případě ruské agrese dál, než si Moskva kdy dokázala představit.

Rusko bude zcela odříznuto od světového obchodu, všechny ruské platební karty přestanou z minuty na minutu platit, zmrazeny budou ruské miliardy dolarů ve světových bankách. Ruské příjmy za vývoz plynu a ropy skončí. A půjde se možná ještě dál, na osobní majetek Putina a ruských oligarchů.

Za Ukrajinu se nám bojovat nechce. A za Slovensko?

Pokud Putin hrozí Ukrajině sto padesáti tisíci vojáky, ostřelováním ukrajinských měst raketami a bombardováním a někde v záloze má dokonce jaderné zbraně, je připravená odpověď Západu neméně hrozivá. Z Ruska, které je přes pověst pochroumanou okupací Krymu a válkou na Donbasu stále součástí civilizovaného světa, udělá větší verzi Severní Koreje.

V neděli 20. února končí olympiáda v Pekingu. Čínští organizátoři mohou být právem naštvaní, že velkou část pozornosti, která měla být upřena na akci pojatou jako další velká propagace Číny, si už teď uzmul Vladimir Putin a jím vyvolaná ukrajinská krize. Ale zahájit válku v době čínské olympiády, to si ani ruský prezident netroufl. Také proto, že i pro Rusko, byť muselo kvůli dopingovým aférám startovat jen pod olympijskou vlajkou, to byla přehlídka úspěchů. Rusové jsou na tom v úspěšnosti sportovců lépe než v čemkoli jiném. Snad s výjimkou počtu jaderných hlavic.

V neděli olympiáda končí. Klidný konec víkendu to ale asi nebude.